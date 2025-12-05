Slušaj vest

Rijaliti učesnik Ivan Marinković za svo svoje učešće u rijalitiju, zaradio je 600.000 evra. Međutim, on je taj novac uglavnom trošio na kocku, o čemu je govorila njegova bivša žena Jelena Ilić.

Jelena je ispričala da su živeli u iznajmljenom stanu, dok je Ivanov stan bio neuslovan za život. Predložila je da novac ulože u renoviranje, ali Ivan je, kako tvrdi, nastavio sa kockanjem.

Jelena Ilić i Ivan Marinković Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen

- Jednom je nestalo 30.000 evra za jedan dan, nisam znala gde su. Posle svih tih rijalitija, bilo je para, moglo je lepo da se živi, čak je bilo planirano i da se uloži u neki posao - govorila je Jelena pa otkrila, da on nikad nije hteo da prizna da je kockar

- Međutim, gospodin je u jednom trenutku odlučio da nas ostavi bez novca, kockao je. Rekla sam mu: 'Ako nastaviš ovako da živiš, ostaćemo bez svega.' Novca je bilo sve manje zbog njegovih aktivnosti koje nikada nije priznavao - izjavila je Jelena tada.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsBEBICA I IVAN MARINKOVIĆ SE IZVREĐALI KAO NIKADA DO SADA! Pale ozbiljne reči, nastao haos u Beloj kući
Ivan Marinković i Bebica se sukobili, velika svađa u Eliti
StarsDRAMA U PROGRAMU UŽIVO: Sučeljavanje bivših partnera, Ivan preokrenuo tok emisije
Ivan Marinković
Stars"PRIČAO JE KAKO JE ODVEO GOCU TRŽAN U TOALET POSLE NASTUPA I NAPRAVIO JOJ DETE..." Miljana Kulić iznela skandalozne tvrdnje o pevačici i Marinkoviću
456465465.jpg
StarsLENA PRVO CELOM SVETU POKAZALA KAKO JE DEĆKO LJUBI, A SADA OTIŠLA KORAK DALJE! Evo šta je napravila ćerka Goce Tržan i Ivana Marinkovića
Lena Marinković