Rada Manojlović nikada nije krila koliko puta joj se našao Saša Popović kada joj je bilo potrebno, a sada je otkrila i da je takva bila i Lepa Brena.

Neka od situacija kojih se prisetila pevačica je bila kada se Saši požalila da nema šta da obuče za prvo snimanje novogodišnjeg programa Granda, pre mnogo godina, a on je poslao kod Brene. Ovo je prvi put da je Rada govorila o gestu muzičke dive

- Od Lepe Brene sam dobila stvari, jednu crnu šljokičavu haljinu, za novogodišnji program. Saši Popoviću sam se požalila, da nemam scenske prilike, on mi je rekao da se javim Breni, uvela me je kroz jednu sobu, drugu, treću... Uđemo ti mi kod Brene, jedna vrata, druga vrata, hodnik, stepenice, njena dnevna, spavaća, ja kažem 'gde mi idemo?!', 500 metara smo išli kroz sobu i došli smo do njenog garderobera. Tako je bilo. Šljokice, šlic, kratko, nije teško bilo odabrati za mene to. To sve čuvam, sve to u čemu sam se takmičila, čuvam, raspale su se, ali su mi donele sreću i promenile život - objasnila je Rada, pa nastavila:

- U to doba je Viktor bio malo dete, koga briga sada, ja sam sada prošla i izašla u godine, imam svoje,to je jedno divno dete, bogatih i slavnih roditelja, nemam reči za njega, ali uvek sam bila u svom svetu.

Podsetimo, Lepa Brena je i sama nedavno govorila o tome da je poklanjala stvari pevačicama i radnicama iz Granda.

