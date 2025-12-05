Slušaj vest

Saša Mirković oglasio se na društvenoj mreži tiktok pa je otkrio da su počele da stižu pretnje od Milorada Dodika, koga je on nazvao u ovom oglašavanju Mile Paprika.

- Treba reći, zašto ne javno? Od juče su počele da pristižu pretnje, od čoveka koji sebe naziva predsednikom svih Srba, naravno, lažnim predsednikom jer je samo, grđanin, MiIeta zvanog - paprika. Krenuli su sa pretnjema i to članovi iz njegovog užeg obezbeđenja i to nije prvi put u ovih nekoliko dana, ali sad su se prvi put oglasili direktno nekim našim prijateljima i misle da će sa time da se stane. Šef im je mnogo ljut, biće tu svašta i tako dalje. A šta će biti Mile? Počećeš ponovo da šrpicaš paprike na pijaci kako bi bile teže? Ili ćeš da nas ubiješ, prebiješ? Pa ne može, mora da se čuje glas naroda i mora da se zna ono što si radio. Niko nikome ne može da stavi metu na čelu kao što si ti Aci Lukasu, neopravdano to uradio. Jer ti i tvoji su prvi koji šuruju sa tim čovekom, tim Orićem. I da te podsetim...Vico Zeljković jel ti znači nešto? Tvoj sestrić? On je predsednoik fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, nismo Lukas i ja - rekao je Mirković, pa nastavio:

- Nemoj te fore da prodaješ i da se kriješ iza lažnog patriotizma i nacionalizma jer znamo odličnpo da šuruješ i uzimaš pare u tom, kako ti kažeš, sram te bilo "Smrdljivom Sarajevu", koji smdi na burek i tako dalje, pa ti ne možeš da se opereš. Mile, znamo se! - Poručio je Miroković

Sve počelo zbog fotografije

Zajednička fotografija pevača Ace Lukasa i Nasera Orića, komandanta jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, digla je buru u regionu.

Naime, pošto je fotografija postala viralna na društvenim mrežama, Aci Lukasu je na Jahorini otkazan nastup, a oglasio se i Milorad Dodik, koji je zamerio Lukasu što je bio u društvu Nasera Orića.

Mirković se sad ponovo glasio na društvenoj mreži Tiktok i poručio da "licemerje i podele moraju da stanu da bi živeli svi u miru. One koje šire mržnju treba zabraniti u javnom životu".

"Milorade, dosta si delio narod i širio govor mržnje. Tebe treba lustrirati totalno iz javnog života jer si spreman na svašta", napisao je Mirković uz video.

- Ne podržavam ovo što je Lukas uradio i da je pogrešio jer nije znao ko sedi za stolom. A sa druge strane, sa političke priče ovog, ne mogu da kažem gospodina, jer on to nije, i ove podele ljudi koje radi i izazivanje sa govorom mržnje straha, upiranjem prstom kod nekog, dok istog tog gospodina predmetnog koji je sedeo sa Lukasom zoveš za usluge i tako dalje. Mile, pusti bre tu priču više. Koji si ti predsednik svih predsednika? Ima li ta funkcija uopšte? Ti si, druže, predsednik još uvek, mada ja mislim da nisi predsednik SNSD-a. To što si umislio da ćeš biti predsednik Srbije, to okači mačku o rep. Prvo, ne možeš ti da se šaltaš iz zemlje u zemlju i da misliš da će neko da te podrži. Pa nije srpski narod lud da mu ti praviš svađe non-stop sa komšijama. Nije srpski narod lud da ga ti non-stop deliš. Nisi ti taj koji može Srbijom da vlada. Pod dva, ovo što si rekao za Sarajevo i Sarajlije sram da te bude. Toliko vređaš taj narod a do juče si bio čan Predsedništva Bosne i Hercegovine. Samo da te ja podsetim ako si zaboravio, pa si sve vreme bio i sedeo u Sarajevu. Da li si tada jeo pite? Jesi li jeo burek? Jel ima u Banjaluci burek? Jel ima pita u Banjaluci? Jel ima sarajevskog bureka u Banjaluci? Mi ga u Beogradu volimo, u čemu je problem?! Ti imaš problem u glavi što vidiš da gubiš vlast. Vidiš da niko više neće da ide s tobom, moraš da kradeš na izborima da bi došao na vlast i sve ćeš da uradiš pa i da pokušaš da izazoveš ratne sukobe u Bosni i Hercegovini samo da bi ostao ti na vlasti. Ali nije niko više lud da veruje takvom čoveku kao što si ti. Tako da, ja mislim da će na sledećim izborima konačno, ti sad već nemaš, nikakve ingirencije i svi koji te slušaju zato što su podmićeni ili moraju. Ti nemaš više nikakve ingirencije i samo ti nemoj da se foliraš i da misliš da si bitan. Isto tako, moram da ti kažem da nemaš pravo ni na raznorazna policijska obezbeđenja koja praktikuješ, nemaš pravo da koristiš državne resurse, nemaš pravo ništa od toga. I moram da te pitam ko je bio na vlasti zadnjih skoro 30 godina u Bosni i Hercegovini? Jesi li ti bio? Pa što nisi uhapsio tog Nasera Orića, ako je nešto kriv, nego si šurovao s njim. Nastaviću dalje ne budeš li povukao i izvinio se za ono što si rekao - rekao je Saša Mirković.

Oglasio se i Aca Lukas

Pevač Aca Lukas takođe se obratio Miloradu Dodiku na Istagram storiju.

„Brate, bili smo ti slomka spasa! I upalilo je. Dali smo prijateljski sve od sebe i Saša Mirković i ja, da ti pomognemo. Sada hoćeš opet da ti budemo slamka spasa tako što hoćeš da prikupiš jeftine političke poene, tako što ćeš nas da gaziš! Pri tom, izgleda da su te tvoji podanici naučili da je tvoja poslednja i neprikosnovena i da niko ne sme da ti odgovori! To je tako kada oko sebe imaš potrone koji se pokoravaju svemu što ti želiš, kažeš i misliš - napisao je Aca i dodao:

"E ovoga puta si naleteo na ljude koji imaju svoje JA, i ne daju da ih iko gazi. Znam da ti je čudno što si dobio odgovor, adekvatan, jer treba da znaš da nisi ’bogom dan’, i nije sve što kažeš odlučiš ili saopštiš, ono što je ispravno! Možeš da pretiš koliko god hoćeš, ali ćeš za svoju vojnu upravu dobiti i više nego adekvatan odgovor! Jer ja svakog svog poštujem stojim, glavom i bradom, pa tako stojimo i pored sebe i Saša Mirković! I svim godinama koje smo radili najbolje što umemo, i tako će i dalje biti! Možeš ti druže i dalje ovako ovako, to je tvoja stvar!”