Pevaačica je omiljena u svom mestu

Slušaj vest

Vesna Zmijanac, danas u popodnevnim časovima stigla je u Urgentni centar u pratnji nepoznate žene. Pevačica se prvo javila u privatnoj ustanovi zbog opšte slabosti i malaksalosti.

Kako saznajemo, ona je kontaktirala privatnu ustanovu, a oni su zatim pozvali Hitnu pomoć zbog promena na EKG-u, pa su je uputili u Urgentni centar.

Podsetimo, ovo nije prvi put da je Vesna zvala Hitnu pomoć, pa je tako pre nekoliko meseci bila u zdravstvenoj ustanovi. Nakon toga ona se dobro osećala, do sada.

1/10 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Promo/Flip Petrović

Jedva hodam, samo da me zdravlje posluži

Vesna Zmijanac prošle nedelje je s nastupa u Evropi sletela u Beograd. Pevačica je bila u pratnji prijateljice, a okupljenim novinarima se požalila da jedva hoda.

"Garderoba, koferi, tuširanje i krevet. Koji crni hedonizam, jedva idem... Dobila sam upalu mišića, svi aerodromi su svi veliki toliko da je to strašno", poručila je Zmijanac za Blic.

Pevačica je istakla da se raduje velikom koncertu i da se nada samo dobrom zdravlju.

"Tek kreću pripreme. Da prođe ova gužva pred praznike i da malo proredim nastupe... Nemam tremu. Samo da me zdravlje posluži. Pesma imamo", kaže Vesna.

Na pitanje da li već razmišlja o gostima, odgovorila je:

"Imam Slavka Banjca, Dina Merlina, ću da zovem, da se revanšira... Možda će i Nikolija".

Vesna je dodala da smatra da se Haris Džinović našalio kada je pevao njenu pesmu "Jorgovani" i da navodno nije znao tekst pesme.

"Ma zna, toliko puta ju je pevao", rekla je Vesna tada.