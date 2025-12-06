Slušaj vest

Nakon burnog perioda, Ana Nikolić odlučila je da napravi drastičan zaokret u svom životu i potraži pomoć. Kako saznajemo, pevačica je prethodna dva dana boravila u Novom Pazaru, gde je posetila tamošnjeg hodžu, poznatog po tome što kroz duhovne savete pomaže ljudima koji se suočavaju sa krizama, teškim odlukama i ličnim lomovima.

Brodolom

Fanovi je prepoznali

Prema rečima izvora koji su bili u kontaktu sa pevačicom tokom boravka u Raškom okrugu, Ana je dobila preporuku preko bliskih prijatelja i nije oklevala da zakaže seansu.

Izvori tvrde da je odluka o odlasku kod hodže deo njenog pokušaja da resetuje život, stabilizuje unutrašnju energiju i donese važne odluke koje odavno odlaže.

- Ana želi mir i resetovanje od svega što ju je snašlo u prethodnom periodu. Poslednjih meseci prošla je kroz veliki emotivni i psihički stres. Kod hodže je bila da potraži duhovni savet koji bi joj pomogao da prevaziđe neke lične dileme - priča naš izvor.

Pazarci došli da se slikaju sa njom

Kako kaže, Nikolićeva je tokom boravka u Novom Pazaru delovala znatno opuštenije i prisutnije nego u prethodnim javnim pojavljivanjima.

- Sreo sam je u hotelu u kojem je odsela. Bila je sa dva muškarca iz pratnje, smejala se i delovala zadovoljno. Pristala je da se fotografiše i bila je pristupačna. Ljudi su joj prilazili, čestitali joj, razgovarali s njom. Rekla mi je da joj nije lako, ali da veruje da će joj seansa pomoći da smiri misli i donese odluke koje su dugo visile u vazduhu. Inače, taj hodža je pomogao i Darku Laziću posle nesreće - priča izvor, koji je prvi put upoznao pevačicu.

Kako smo saznali, ona se nalazi u fazi preispitivanja i želi da isključi negativne uticaje iz svog života.

- Ulazila je u razne situacije koje su joj remetile mir. Zbog toga je odlučila da se malo povuče, isključi iz javnog haosa, odmori se i posveti privatnom životu. Mislim da joj je ovaj odlazak bio važan korak da se vrati sebi - dodaje naš izvor.

Redakcija je pokušala da stupi u kontakt s pevačicom kako bi dobila komentar, ali se Ana Nikolić nije javila na broj telefona poznat našoj redakciji.