ANA NIKOLIĆ POTRAŽILA SPAS KOD HODŽE! Pevačica dva dana provela u Novom Pazaru: Od njega je pomoć tražio i ovaj pevač
Nakon burnog perioda, Ana Nikolić odlučila je da napravi drastičan zaokret u svom životu i potraži pomoć. Kako saznajemo, pevačica je prethodna dva dana boravila u Novom Pazaru, gde je posetila tamošnjeg hodžu, poznatog po tome što kroz duhovne savete pomaže ljudima koji se suočavaju sa krizama, teškim odlukama i ličnim lomovima.
Brodolom
Fanovi je prepoznali
Prema rečima izvora koji su bili u kontaktu sa pevačicom tokom boravka u Raškom okrugu, Ana je dobila preporuku preko bliskih prijatelja i nije oklevala da zakaže seansu.
Izvori tvrde da je odluka o odlasku kod hodže deo njenog pokušaja da resetuje život, stabilizuje unutrašnju energiju i donese važne odluke koje odavno odlaže.
- Ana želi mir i resetovanje od svega što ju je snašlo u prethodnom periodu. Poslednjih meseci prošla je kroz veliki emotivni i psihički stres. Kod hodže je bila da potraži duhovni savet koji bi joj pomogao da prevaziđe neke lične dileme - priča naš izvor.
Pazarci došli da se slikaju sa njom
Kako kaže, Nikolićeva je tokom boravka u Novom Pazaru delovala znatno opuštenije i prisutnije nego u prethodnim javnim pojavljivanjima.
- Sreo sam je u hotelu u kojem je odsela. Bila je sa dva muškarca iz pratnje, smejala se i delovala zadovoljno. Pristala je da se fotografiše i bila je pristupačna. Ljudi su joj prilazili, čestitali joj, razgovarali s njom. Rekla mi je da joj nije lako, ali da veruje da će joj seansa pomoći da smiri misli i donese odluke koje su dugo visile u vazduhu. Inače, taj hodža je pomogao i Darku Laziću posle nesreće - priča izvor, koji je prvi put upoznao pevačicu.
Kako smo saznali, ona se nalazi u fazi preispitivanja i želi da isključi negativne uticaje iz svog života.
- Ulazila je u razne situacije koje su joj remetile mir. Zbog toga je odlučila da se malo povuče, isključi iz javnog haosa, odmori se i posveti privatnom životu. Mislim da joj je ovaj odlazak bio važan korak da se vrati sebi - dodaje naš izvor.
Redakcija je pokušala da stupi u kontakt s pevačicom kako bi dobila komentar, ali se Ana Nikolić nije javila na broj telefona poznat našoj redakciji.