Tužni dani

Džejova ćerka Marija Ramadanovski će s članovima porodice posetiti očevu večnu kuću i obeležiti pomen. Ona je za Kurir s ponosom pričala o svom tati.

- Treba pomenuti mog tatu, ali ne treba ni preterivati. Nedostaje nam svima. Pet godina je brzo prošlo. Bio bi ponosan da nas vidi. Bio bi zadovoljan što se tiče mene i moje sestre, svojih unuka i unuke. On je bio poseban čovek. Ostao mi je u sećanju kroz njegovu igru, smeh. Sve to nedostaje, njegov glas, šale. Tako ću uvek da ga pamtim. U najužem krugu uvek su tu ljudi koji su bili uz njega. Masovno ljudi i publika i svi koji su ga voleli imaju samo reči hvale. Puno mi je srce što ga ljudi pamte. Nikad nisam čula da je neko rekao jednu ružnu reč za njega. Zaista smo ponosni na njega i tužni što ga nema, ali ga volimo zauvek - istakla je ona.