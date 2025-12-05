Slušaj vest

Nakon što je Željko Mitrović dao otkaze i raspustio ceo tim Teatra Odeon, čelnik ružičaste televizije najavio je dalje reforme u kompaniji, kroz interesantan video, na kome sedi za istim stolom sa medvedom, a ispod se našla sledeća poruka:

- Idejni tvorac Elite, pored mene je bio i moj drug "Međed", koji je i predložio da od Zadruge napravimo Elitu, jer kako je "Međed" tada govorio, problem je postojao zbog puno "međeda" u Zadruzi. To je bila poslednja godina kad me je moj drug savetovao! U kasnijem periodu poverenje za rukovođenje mojim kompanijama, poverio sam isključivo “ljudima” i naravno napravio grešku! Ispostavilo se da je deo ljudi kojima sam poverio određene značajne poslove, intelektualno i ljudski, vidno lošijih kapaciteta od ovog mog druga "Međeda". Danas počinjem "unutrašnje reforme" jer se Pink Media Grupa svakako nalazi u svom najznačajnijem i potencijalno najuspešnijem periodu ikad - napisao je Željko Mitrović u najnovijem obraćanju javnosti, a povodom ovih, oglasio se Božo Dobriša, crnogorski voditelj Pink televizije koji nam je otkrio o kakvim reformama je reč.

- Međed nije mogao dočekati da ga Željko pozove! Ljut je na Željka što ga je pustio toliko da spava. Umorio se medo od tolikog spavanja. Znao je da Željko pravi greške, da ne reaguje na vreme, ali ga je samo pustio da vidi kada će se opametiti. I sutra je taj dan - rekao nam je Božo Dpbriša, te objasnio i ko će to navodno napustiti zgradu Pinka.

- Jedna poznata dugogodišnja voditeljka će dobiti otkaz. Pretvarala se da je ono što nije, sve ove godine. Lažno se smejala, ali nije mogla prevariti publiku, pa ni Željka na kraju krajeva. Medo ide da se odmori još malo, a onda će sutra saopštiti sve javno - zaključio je voditelj za Alo.