POKRENI MOZAK, POKAŽI ZNANJE I ZABAVI SE UZ ESTRADNI KVIZ U STARS SPECIJALU!
Ovog vikenda Stars specijal donosi nešto potpuno novo – estradni kviz znanja za sve prave poznavaoce domaće scene!
U nedeljnoj emisiji, koja se emituje u nedelju u 15 sati na Kurir televiziji, voditelji će postaviti tri zanimljiva pitanja iz sveta šou-biznisa i testirati koliko dobro poznajete vaše omiljene zvezde.
Tokom emisije biće otkriveno i iznenađenje koje čeka učesnike. Znamo samo jedno – u pitanju su 2karte za veliki koncert u Sava centru! A ko će zapevati? To saznajete u nedelju uživo u „Stars specijalu“!
Zato ne propustite priliku da se dobro zabavite, proverite svoje znanje i da zajedno s našim voditeljima unesete dodatnu dozu energije u nedeljno popodne!
Sve informacije o kvizu i načinu učestvovanja biće objavljene u ponedeljak nakon emisije na Instagram profilu Kurir televizije – @kurirtelevizija.
Stars specijal – nedelja, 15 sati, samo na Kurir televiziji.
Kurir.rs