Vesna Zmijanac primljena je danas u Urgentni centar, a sada se oglasila i otkrila kako se oseća.

- Dobro sam. Moram da dolazim na svaka tri meseca i da primim to što treba, sad nisam bila jer sam bila na putu, pa sam došla sad. Umorna sam samo, pa sam oslabila i onda se pogoršalo malo stanje jer sam došla i sa puta- rekla je ona i dodala:

- Sad će me pustiti kući, ne ostajem ovde. Sve je dobro - rekla je pevačica za Blic.

Pevačica je ostavila dubok trag u svom rodnom mestu  Foto: Damir Dervisagić, MILOS MISKOV/BETAPHOTO, Printscreen, Kurir

Promene na EKG -u 

Kako je Kurir objavio, pevačica je stigla u popodnevnim časovima stigla je u Urgentni centar u pratnji nepoznate žene. Pevačica se prvo javila u privatnoj ustanovi zbog opšte slabosti i malaksalosti.

Ona je kontaktirala privatnu ustanovu, a oni su zatim pozvali Hitnu pomoć zbog promena na EKG-u, pa su je uputili u Urgentni centar.

Podsetimo, ovo nije prvi put da je Vesna zvala Hitnu pomoć, pa je tako pre nekoliko meseci bila u zdravstvenoj ustanovi. Nakon toga ona se dobro osećala, do sada.

Kurir.rs

