Olja Bajrami javnosti je postala poznata po svojim pesama. Iako je imala velike hitove pevačica je odlučila i da uđe u rijaliti "Zadruga", a kako i sama kaže to joj možda nije bio dobar potez u životu. 

Međutim, ono što niko nije znao je da je Olja radila kao plejboj zečica u emisiji koju je vodio Dragan Marinković Maca davnih godina na jednoj televiziji. Bajramijeva kao i uvek iskreno govorila o ovom periodu života.

Olja Bajrami

- Da, na televiziji sam radila... Kako da ne, baš sam ja vodila emisiju s Macom i Piletom. Ne, ne ja i još ostale devojke radile smo kao plejboj zečice za dnevnicu. Vozile smo rošule i bile smo plejboj zečice na rošulama. Krenula sam na fakultet i radila sam tri posla i kao konobarica. Radila sam za Macu s ostalim devojkama, sve su to bile misice, a ja kao crno pače - govorila je pevačica, a voditelja je zanimalo i kako je došlo do saradnje s Marinkovićem

- Pa prijavila sam se. Nije se puno devojka prijavilo, pa su uzeli mene - rekla je Olja za Alo!

Podsetimo, pre nekoliko dana Olja Bajrami ostala je bez više od 10 pesama, koje su joj skinute sa Jutjub kanala te ujedno ostala bez brojnih miliona.

