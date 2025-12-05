Slušaj vest

Dušan Jovanović poznatiji kao Dule Lušin, iza sebe ima buran život i burnu prošlost.

Pevač je prvo počeo da gradi karijeru kao fudbaler, a nakon što mu se sreća osmehnula na tim poljima, život mu je priredio jeda težak period.

Nakon nesreće, zahvalan Bogu na svemu

Foto: Ljubica Arsenović

Dule Lušin je bio profesionalni fudbaler, ali je pre nekoliko godina doživeo tešku saobraćajnu nezgodu, prilikom koje je izgubio nogu, a sada je rekao da je zahvalan Bogu na svemu što mu se dogodilo.

- To su neke dezinformacije, uporedo sam se bavio i fudbalom i muzikom. Onda sam se silom prilika opredelio za muziku, jer je od te dve ljubavi jedna morala da otpadne. Imao sam jednu povredu i nisam mogao da nastavim dalje sa sportom, tada sam se muzici posvetio - rekao je on pa dodao:

- Ne volim o tome da pričam, ali da. Imao sam saobraćajnu nesreću koja je uticala na sportsku karijeru, ali ja sam zahvalan Bogu što je to tako, jer smatram da svi imamo samo jedan put koji nam Bog izabere i ja sam zadovoljan.

kurir / telegraf

