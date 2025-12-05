SAŠA MIRKOVIĆ SE OGLASIO ZBOG VESNE ZMIJANAC! Producent otkrio detalje pevačicinog zdravstvenog stanja, sinoć bila s Miroslavom Ilićem: Ovome se niko nije nadao
Saša Mirković zabrinuo se zbog Vesne Zmijanac koja je danas hitno primljena u Urgentni centar.
- Siguran sam da će Vesna na najbolji način da prebrodi ovo.Jutros smo se čuli, rekla je da se loše oseća. Razlog je promena vremena. Ona i Miroslav su sinoć zajedno nastupali u organiaciji Hajpa u Podgorici.Nastup je fenomenalno prošao. Oba umetnika su oduševila posetioce. Baš smo pričali o Areni pošto smo se dogovorili da Vesni Miroslav bude jedan od gostiju.Naravno, biće još lepih iznenađenja. Sinoć je Vesna bila odlično raspložena i namejana- rekao je Mirković.
U dobru i zlu
Njega je iznenadilo to da je Vesni pozlilo.
- Baš me je iznenadila vest kada ste mi javili. Siguran sam da će Vesna da bude dobro. Želim joj brzo ozdravljenje i da nastavimo ono što smo započeli, a to su pripreme za obeležavanje jubilarne godine. Tačno pedeset jubilarnih godina otkad zabavlja i uveseljava narod širom sveta kroz njene najlepše pesme. To su evergrin neprolazni hitovi.Vidimo se u Areni 14. maja kada Vesna Zmijanac drži čas- poručio je Mirković.