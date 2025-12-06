Slušaj vest

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa Kosti Obradoviću  koji je u javnosti postao poznat pre nekoliko godina kao tadašnji dečko Katarine Grujić. On je priveden zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje u sticaju sa krivičnim delom zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili spisa sa seksualno eksplicitnim sadržajem.

Katarina Grujić imala turbulentan ljubavni život

-Sumnja se da je osumnjičeni 27. novembra, u hotelskom objektu u Podgorici, prema oštećenoj N. Đ. preduzeo radnje narušavanja polnog integriteta oštećene protivno njenoj volji, te da joj je nakon toga uputio prijetnje objavljivanjem snimka sa seksualno eksplicitnim sadržajem", saopšteno je iz ODT Podgorica.

Dodaje se da je osumnjičeni zadržan po nalogu tužioca zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, imajući u vidu da se radi o licu koje je ranije više puta osuđivano.

Obradović je već poznat policiji u Crnoj Gori. Pravosnažno je osuđen na dve godine i 10 meseci zatvora nakon što je otkriveno da je prilikom bračne posete pokušao da se vidi sa Podgoričankom koja zapravo nije njegova supruga.

Katarina Grujić sada je u braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem.

