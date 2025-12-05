Pevaačica je omiljena u svom mestu

Pevačica Vesna Zmijanac nalazi se na lečenju u Urgentnom centru.

Nakon što je, kako je Kurir ranije preneo, osetila trnjenje cele leve strane tela, bila je prinuđena da hitno potraži stručnu pomoć, a potom se kratko oglasila za medije.

Prema informacijama bliskog izvora, Vesna je verovala da će ubrzo moći da se vrati kući, ali su lekari procenili da je zbog trenutnog zdravstvenog stanja neophodno da ostane pod nadzorom bolnice.

Vesna se oglasila iz Urgentnog centra

Vesna Zmijanac primljena je danas u Urgentni centar, a sada se oglasila i otkrila kako se oseća.

- Dobro sam. Moram da dolazim na svaka tri meseca i da primim to što treba, sad nisam bila jer sam bila na putu, pa sam došla sad. Umorna sam samo, pa sam oslabila i onda se pogoršalo malo stanje jer sam došla i sa puta- rekla je ona i dodala:

- Sad će me pustiti kući, ne ostajem ovde. Sve je dobro - rekla je pevačica za Blic.

Saša Mirković o Vesninom stanju

Saša Mirković zabrinuo se zbog Vesne Zmijanac koja je danas hitno primljena u Urgentni centar.

- Siguran sam da će Vesna na najbolji način da prebrodi ovo.Jutros smo se čuli, rekla je da se loše oseća. Razlog je promena vremena. Ona i Miroslav su sinoć zajedno nastupali u organiaciji Hajpa u Podgorici.Nastup je fenomenalno prošao. Oba umetnika su oduševila posetioce. Baš smo pričali o Areni pošto smo se dogovorili da Vesni Miroslav bude jedan od gostiju.Naravno, biće još lepih iznenađenja. Sinoć je Vesna bila odlično raspložena i namejana - rekao je Mirković.

Njega je iznenadilo to da je Vesni pozlilo.

- Baš me je iznenadila vest kada ste mi javili. Siguran sam da će Vesna da bude dobro. Želim joj brzo ozdravljenje i da nastavimo ono što smo započeli, a to su pripreme za obeležavanje jubilarne godine. Tačno pedeset jubilarnih godina otkad zabavlja i uveseljava narod širom sveta kroz njene najlepše pesme. To su evergrin neprolazni hitovi.Vidimo se u Areni 14. maja kada Vesna Zmijanac drži čas- poručio je Mirković.