Malo ko zna da je Stanojka Mitrović, poznata kao Ćana, odrasla u kući na selu, oko koje je šuma, te se pevačica zimi kao mala jedva probijala kroz sneg da dođe do lokalnog puta.

Ćana, koja danas zarađuje mnogo, ne stidi se da priča o prošlosti i trenucima detinjstva i odtastanja.

- Kad sam ja bila mala, padao je toliki sneg da me odmah zatrpa. Tih snegova više nema, nigde nema, nema ih ni u Bosni ni ovde u Srbiji. Ja sam od neke svoje 18. godine na području Srbije, ako izuzmem pevanje po Evropi, ali uvek sam se vraćala, bila sam u Subotici, tamo sam nekako pevački krenula, ali, nema nigde tako tih velikih zima - rekla je Ćana.

Pevačica tvrdi da su zimski uslovi bili vrlo teški za svakodnevni život.

- Bilo je poprilično mučno, baš u tim zimskim vremenima mi smo išli, bili smo đaci pešaci, to je do četvrtog razreda, jer smo imali školu u našem selu, onda, od četvrtog do osmog, smo išli u susedno selo, a to je otprilike 10 kilometara od mog sela, znači, računaj dva i po sata, računaj 20, tamo i nazad. Bilo je mučno, ali se nekako smirenije živelo nego danas - izjavila je pevačica.

Troje mrtvih na nastupu Ćane

Jednom prilikom je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji progovorila o nastupu koji nikada neće zaboraviti.

Ćana se prisetila nesreće sa jednog splava i otkrila jezive detalje.

- Bilo mi je čudno jer su ljudi počeli ranije da dolaze jer ljudi obično čekaju da zahladni... Pomislila sam da će to biti fenomenalna noć. Primili su puno više ljudi od kapaciteta splava, valjda 500 ljudi je maksimum a bilo je 400. Neki čovek me je pitao da pevam na svadbi, ali ja sam bila zauzeta za taj dan i dok smo mi o tome pričali, čuo se neki žamor i jasno je bilo da se dešavaju neki problemi. Videla sam da ljudi izlaze napolje, mislila sam da je tuča. Neki dečko mi je rekao: " Šta stojiš tu, Ćano? Vidiš da tonemo". Gurnuo me je i ja sam se našla na mostu gde je bilo preko 100 ljudi, a inače može 20. Urušio se most naravno, ljudi vrište, panika... Panika je strašna stvar. Plivanje tu ne pomaže... Stradalo je troje ljudi. Kad sam pogledala sa obale, to je bio strašni sud, kao Titanik... - govorila je pevačica i dodala:

- To da li znaš da plivaš ili ne... Bila su dva brata blizanca, jedan je bio prvak u plivanju i ponovo je ušao u vodu da pomogne, ali se nikada nije vratio. Utopili su ga neplivači koji su najopasniji - prisećala se Ćana sa knedlom u grlu.