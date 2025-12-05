Slušaj vest

Tekstopisac Marina Tucaković sarađivala je sa najvećim imenima sa muzičke scene, te je sa mnogima bila i privatno bliska, a zaslužna je za karijere mnogih.

Marina je sarađivala i sa folkerkom Darom Bubamarom, koja je u jednom trenutku upala u finansijske probleme, te je dugovala Marini 10.000 evra.

Naime, Dara je pokojnoj Marini Tucaković trebalo da vrati novac, ali sve se dešavalo kada je rađeno na albumu "Delete".

- Dara je prema priči pokojne Marine Tucaković, dugovala za pesme sa albuma „Delete“ iz 2013. cifru od 10.000 evra. Folkerka je sve to tada demantovala pravdajući se da je Marini finansijski pomagala i poklanjala skupocenu garderobu. Ali okolnosti su posle bile drugačije, jer su pre Marinine smrti obe rešile da zaborave ružnu prošlost - rekao je svojevremenom upućen izvor, a pe pevačica je posle objasnila šta se stvarno zbilo:

- Nas dve se nikada nismo svađale, sve je to malo prenapumpano. Ona mi je uradila fenomenalnu baladu i, svaki put kad je čujemo, obe plačemo. Zaista je jako emotivna i ne mogu da dočekam da je čujete. To je sve što mogu da kažem na ovu temu - izjavila je tada tom prilikom Bubamara.

Dara zgrće lovu

Inače, Dara dosta zarađuje, te je u poslednje vreme kupila i sinu luks stan.

- Sinu jedincu sve mora da se kupi. Mada, jednom je i on meni dao pare. Obećala sam mu, jedinac je jedinac! On takođe zarađuje, igra igrice preko interneta i dobro se opari - rekla je Dara kroz smeh.

