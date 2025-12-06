Slušaj vest

Poslednje dve nedelje u javnosti je glavno ime Ace Lukasa. Za pevača su vezana dva skandala koja su odjeknula na prostoru cele bivše Jugoslavije - od privođenja u Makedonijido fotografije s Naserom Orićem, zbog koje se podigla bura.

Uključio se i Milorad Dodik, nakon čega je Lukasu otkazan nastup na Jahorini. O svemu što se desilo prethodnih 15 dana, ali i o drugim temama Aca i njegov producent Saša Mirković ispričali su u ekskluzivnom intervjuu za Kurir.

Kako se osećate?

Saša: Ne tako dobro, ali se trudimo da budemo nasmejani. Aca sad dobija inspiraciju.

Aca: Ja sam uzbudljivo, obično kad mi se dešavaju stvari koje mi se dešavaju, što ne znači da nisam vispren i u tim stvarima koje ne volim, ja volim da pevam. Baš sam pre neki dan rekao, pustite me, ljudi, da pevam. Tako ti se valjda zalomi, to ti je život. Dešavaju se neke stvari gde uletiš igrom slučaja u neko kolo i tu sad nema, moraš da se provozaš. Znam da se branim, ne dam na sebe. Osećam se kao na početku karijere, s televizije na televiziju, promovisanje nove ploče. Više bih voleo da je to u pitanju, ali toga više nema. Sad je interesantnije nešto drugo, šta se dešava pevačima i umetnicima, nego ono čime se izvorno bave. Takvo je vreme.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas i Saša Mirković Foto: Screenshot

Kod tebe se uvek dešavaju stvari nekako spontano i sve što ti uradiš privuče pažnju?

- Ja nisam čovek koji mnogo odvaja privatni život od profesionalnog, meni je sve to privatni život. Ne želim da imam puno napora da bih neke stvari sakrio, izbegavao, pogotovo stvari iza kojih stojim, ja sve što radim u životu, stojim iza toga. Ko hoće nešto da sakrije, on sakrije, ali ja nisam čovek koji će sakriti 70 odsto. Ja ne krijem ništa. Meni je lepo, stojim iza onoga što radim, a uvek se vode polemike. Nekome se to sviđa, nekome ne. Ranije, dok nije bilo društvenih mreža, moram da kažem budalaština u neku ruku, bilo je bolje. Bilo je tih eksplicitnih stvari, ali su o njima razgovarali ljudi koji su imali iole šta da kažu. Danas svako može svašta da kaže. Na društvenim mrežama se naiđe na neki sukob i onda ljudi čitaju svašta. Možeš da pišeš šta hoćeš i dolazi do zablude. Takvo je vreme, šta da radim.

Da krenemo od ovog što se desilo pre nedelju dana u Sarajevu. Kako je to izgledalo, gde si bio, kako je izgledao taj dan?

Aca: To je bio rođendan jednog mog prijatelja u Sarajevu. Bio je i Saša tu, ali je otišao ranije jer je išao na put.

Saša: On je tog dana imao neke zdravstvene probleme. Bio sam u Sarajevu i on je tog dana došao. Sedeo sam s tim čovekom i popio piće i malo je bilo glupo jer smo mu obećali da ćemo doći. Aca je bukvalno zbog mene došao. Jeste njegov drug, ali zbog mene je došao.

Aca: Saša je otišao, ja sam ostao s prijateljima. Za susednim stolom je sedelo društvo. Moj drug, koji je sedeo pored mene, pomenuo mi je ime prijatelja i ja sam se setio da ga znam. Svirao sam rođendan detetu i još neke stvari. Jako fin čovek. Prošao sam pored njega i javio se. I onda smo tu sedeli malo. Ispostavilo se da za tim stolom sedi i Naser Orić. Zaista, ovo mi sad izgleda kao pravdanje, a ja nemam uopšte nameru nikome da se pravdam, pričaću šta je bilo. Čuo sam za Nasera Orića, ali nisam znao kako on izgleda. Prilazili su ljudi da se slikaju, što je normalno, bilo je puno ljudi, deset ljudi se slikalo sa mnom. Došao je taj čovek da se slika sa mnom, seo je pored mene. Tu smo se svi slikali, i Šerif. Došao je sa Šerifom. Stvarno nikog nisam pitao ko si ti ili kako se zoveš. Kada dođe da se slika sa mnom, ne tražim dokumenta na pregled. Ispostavlja se da je to Naser Orić. Uopšte ne mislim da je on došao s lošom namerom. On je to, negde sam pročitao, i rekao. Nije mi nikakva ekscesna situacija pala na pamet da može da se desi.

Foto: instagram/naser.oric.67

Šta se posle događalo?

Aca: Otišao sam u hotel posle, išli smo s nekim prijateljem još na neko piće. Sutradan sam otišao u Salcburg da pevam i uveče sam slučajno, ja Instagram inače ne koristim, imam momke koji to rade. Nekad pogledam one poruke, one zahteve, vidim: ti svinjo klošarska, narkoman... klasika. Dobro, ništa novo. Ne registrujem to na taj način. I prođe ta noć. Sledeće noći u Gracu ponovo se hvatam za telefon. Vidim brdo zahteva i brdo takve pljuvačine. Ujutru me Saša zove i kaže šta se događa. Prva reakcija sa javne scene bila je Milorada Dodika. Zabranili su moj koncert na Jahorini, pa da će mi on zabraniti da pevam u Republici Srpskoj zato što sam se slikao s Naserom Orićem. Našao sam se u nebranom grožđu, jer razumem i ljude i razumem šta se sve priča o tom čoveku. Nisam bio ni u ratu niti ja sve to znam. Taj čovek je posle svih tih priča i tog suđenja došao da se slika pored mene. Mislim, sad tako nešto treba da bude doživotna robija, ali on nije, tu je. Nisam u trenutku mogao da shvatim šta da kažem, a da se opet ne prevarim i onda je krenula ta lavina svega, pa i kod nas ovde. Ja sam zaključao Instagram da me ne boli glava, ne mogu da se objašnjavam sa svakim.

Onda su krenuli napadi iz vlade Republike Srpske i njihovih medija. Sutradan sam došao kući u Beograd. Sedeo sam sam, koncert na Jahorini već otkazan. To se digla kuka i motika, mi i dalje ne odgovaramo. Zove me Saša i kaže, zvali su s Jahorine i ponudili su da, pošto su sve karte za nastup već bile prodate, on pošalje nekog drugog pevača na te prodate karte. Pošto on to nije prihvatio, davali su preko toga još 25.000 evra. Taj Nedeljko Elek, koga ja inače poznajem dobro. Onda sam ja shvatio šta treba da uradim, da ne treba da se pravdam, nego da je došlo vreme da se ja branim. Uključio me je u razgovor s Nedeljkom Elekom. Saša mu je rekao, evo ti ga Lukas na liniji, on kaže: "Gde si, brate?", "Ja kažem, molim?", "Pa gde si, brate?" Brate? P**** jedna, g**** jedno, i da nastavim dalje. Snimljen je razgovor. "Pa ne, brate, daj da vidimo da to ispeglamo, da vidimo kako ćemo." Ja sam samo rekao: "Nemoj da mi se pravdaš, smradu jedan, ti si smrad, ti i tvoj predsednik. Sve da sam se namerno slikao, ne s Naserom Orićem, nego s ne znam kime, namerno, a nisam, imali ste ljudsku obavezu prema meni da me kako vi možete i koliko možete odbranite, jer ono što sam ja za vas učinio, u stvari za tog "gospodina", Saša ga zove lažni predsednik.

Ja se ne bavim politikom. Šta sam ja za njih učinio? Koliko sam im puta pevao, na kraju krajeva, zbog koga su dobili izbore 2022. godine. Sve sam im mitinge pevao, Saša je sa mnom bio, cela naša ekipa, sve smo mi odradili. Čak i ovaj drikavac pevač, lažni predsednik, pevao je na onoj bini. Bio sam šokiran i onda, naravno, u mom životu stanje šoka traje vrlo kratko. Prelazi u bes, a kad pređe u bes, onda drži se ko može. Ja sam onda rešio da se odbranim, a "gospodin" Dodik, lažni predsednik, on je tamo kod njegovih bogomdan i ne sme niko da mu ništa kaže, mislio je da neće dobiti odgovor i tu je nastala zabuna. Krenula lavina moja, Saša kao moj brat i prijatelj i saradnik je naravno stao na moju stranu i krenuo da me brani. I onda je krenulo ovo što je krenulo i onda se polako razmotavalo klupko. Taj lažni predsednik, ne znam više kako da ga nazovem. Ovde nije stvar više ni funkcije, ni nacionalnosti, ni boje kože. Loš čovek. Taj loš čovek, jako loš čovek, može da bude marsovac, može da bude predsednik i može da bude higijeničar, loš čovek.

Foto: Screenshot

Saša: Oni su mi čak nudili, mnogi bi to menadžeri prihvatili, pa bi objasnili pevačima. Pa to se dešava sad u Makedoniji. Oni uhapse pevača pa ga puste sutradan, naravno dogovore se s menadžerima kao samo da pokriju to što se dešavalo sad s Lukasom. Dogovore se s menadžerima i onda im daju dve dodatne tezge, koje naravno ne može gazda da opravda, jer ne može toliko karata da proda, niti pića i naravno to donira neko iz vlade ko je toliko zaljubljen da je spreman i da donira i šta se dešava? Onda kad okrenu pet krugova pevača, dođu u situaciju da se zapituju a gde je Aca Lukas jer ko prodaje najviše karata, ko najviše puni klubove, gde se prodaje najviše pića i gde se prave najbolje žurke, pa kod Ace Lukasa. I to se zna. Ali Aca Lukas ne da na sebe. Saša Mirković takođe ne da na sebe, a nas dvojica zajedno ne damo na nas. I to je osnova cele priče. I na kraju krajeva, ne damo ni na ovu državu zato što ja mislim da ima povezanosti čak između te dve priče. Ovaj lažni predsednik iz Laktaša koji tamo ima onolike dvorce, vile i sve ostalo... Ja sam bio u toj destileriji, video na šta to sve liči, a inače tu je komšija u Užičkoj ulici. Moj kapital nije sporan. Ja sam čovek koji se bavi biznisom i uvek mogu da opravdam svaki svoj dinar. Mene baš zanima odakle njemu, recimo, vila na Dedinju od tri i po miliona evra, koju je kupio od kubanske ambasade dok narod u Republici Srpskoj živi na ivici bede.

Ti hoćeš da kažeš da je ovo zapravo politička priča.

Saša: Apsolutno politička priča. Ovo nema nikakve veze kakav je on s Naserom Orićem, pa njegovi ljudi i on sam s tim Naserom, pa Naser Orić je to potvrdio, njegovi ljudi sede s Naserom Orićem i njegovi ljudi dele tendere. Evo ja sad pitam javno odakle Igor Dodik da dobije tender za izgradnju Kliničkog centra u Sarajevu. Pa je li nas oni to prave debilima, ludacima, šta? Mislim, mi to sve nismo znali. Jedina stvar zbog koje se ja lično i u moje i u Acino ime izvinjavam građanima Republike Srpske je to što smo 2022. pomogli tom čoveku da postane predsednik Republike Srpske, jer nismo znali sve ove, sve ove stvari. Znaš kad bi mi pomogao u životu? Nikada, pa ni tada. To nema veze sad ni s Jahorinom, ni s parama, to je za nas jedan nastup, dva, tri, pet, deset, ništa. Aca Lukas, dao bog, može da peva gde hoće.

Može, ali opet, s druge strane, ima li tu nekog straha?

Saša: Oni su njemu stavili metu na čelo. Evo, zajedno smo mete, aj pucajte. Zašto smo mete? Mete smo zato što je ovo lažno montirana priča. Okej, čovek je bio tu, izvinio se zbog onog, ja Aci verujem i znam da je to tako, ali da ti njemu stavljaš metu na čelo da je izdajnik, ti koji si zagovarao da Karadžić i Mladić idu u Hag, ti koji si rekao da je u Srebrenici bio genocid. Mi to nismo govorili, niti znamo, niti hoćemo da ulazimo u tu priču. Mi se bavimo nekih drugim stvarima, zabavom. Ne želimo da delimo bilo koga. Poštujemo ljude svih vera, nacionalnosti ili nacija i ne želim da više iko prstom upire u nekoga da je on pravoslavac, on musliman, on katolik. Za mene i Aleksandra su svi isti. On je manji nacionalista od mene. Nisam šovinista. Velika je razlika. Znači, nacionalista da, šovinista ne. Volimo svoje, poštujemo tuđe. On je usred Splita za Slobodnu Dalmaciju rekao: "Nemojte da me pitate ništa za 'Oluju', nemojte da me pitate za pitanja gde vam se neće svideti moj odgovor. Zamisli to kažeš Slobodnoj Dalmaciji usred Dalmacije. Na dan koncerta. Na dan koncerta.

Ja sam i vlasnik firme koja ima vlasništvo i nad televizijskim kanalima i portalima i u Hrvatskoj. Kad su krenuli nacionalistički sa Slobodne Dalmacije, vrlo smo im jasno odgovorili, nismo ćutali. Ej, a to je srpski kapital. Pa nećete sad da napadate srpski kapital zato što smo mi Srbi. I oni su se ućutali i izvinili za to. Evo moram da kažem i kako su glasniji. Znaš šta je sve rekao Sarajlijama, a njegov sin ode i dobije tender u tom istom Sarajevu. Ja pitam i te ljude tamo, pa jeste vi normalni? Kome bre dajete tendere? Još jedna veoma ozbiljna stvar. Zašto sam rekao da su glasniji. Njegov sestrić Vico Zeljković je predsednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Ne Fudbalskog saveza Republike Srpske, nego Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Predsednik tog saveza je njegov, Dodikov sestrić, Vico Zeljković, član porodice. Možda nemaju nikog boljeg za tu poziciju. Kako na takvim utakmicama plaćeni navijači zvižde himni Srbije? Ja želim da kažem da to nije stav građana.

Foto: Screenshot

Aca: Najsrećniji sam čovek što ja uvek mogu da budem ja i ništa ne moram da uradim da to sakrijem. Mi smo već odavno počeli da živimo zajedno normalno. Tako je. Dobrano dugo godina. Samo što se ovakva stoka okorištava o stvari koje su već normalne kod ljudi kad imaju potrebu za tim. Znači, isti ti ljudi od tog Dodika i onog njegovog satrapa Eleka, koji je sutradan Naseru Oriću poslao najskuplji viski, onaj "makalan" od 18 godina, i deset tompus cigareta, onih velikih, na poklon, da li zbog ovog, ne verujem, nego zato što se oni svaki dan čuju telefonom. Ali kad je potrebno, znaš šta je to politika, kad je potrebno, neko prijavi da ima slike Ace Lukasa s Naserom Orićem, koga Aca Lukas i ne poznaje. Baš ih briga za to, već je tada taj indijanac pomislio da će dobiti neki politički poen na Aci Lukasu, kao što ga je dobio uz Acu Lukasa 2022, i da će se sad, pošto mu se drma stolica, u stvari mu se ne drma, nego mu je već izmakla i on stolice više nema... Može da mi zabrani hiljadu puta da budem u Republici Srpskoj, ali ne može da mi zabrani. Zašto? Zato što ću dokle god se on tu mota i dokle god može da kaže tamo nekom policajcu ili šefu policije, idi to prekini, ja ću da dolazim u Republiku Srpsku, da radim svaki koncert i svaki će biti humanitarni za neku školu u tom gradu gde budem pevao, daću sav svoj prihod i pevaću za džabe dokle god je on tamo, ali nijedan koncert više neće otkazati. Tačka. Je l' si čuo, gospodine Dodik? Nijedan, jer ti nemaš na to pravo. A moju egzistencija ti ne možeš da ugroziš, a svoju si obezbedio davno. Meni je samo krivo, što je malopre Saša rekao, što smo ti omogućili 2022. da još tri godine jašeš ove jadne ljude u Republici Srpskoj, jer sam bio slep.

Grešku sam tada napravio prvi put, ali je više nikad neću napraviti. Obećavam, ja jednu grešku ne pravim dva puta. Mogu da mu se obratim lično. Majstore, sa mnom si samo na grozno. Juče sam se setio. Kad smo prvi put otišli tamo i kad sam došao do njega, imam jednog prijatelja starijeg dosta od mene, sedeli smo, kaže mi: "Šta ćeš tamo?", a ja kažem "Pa što?". Kaže mi: " Sa ovim kad stojiš, stoj kako hoćeš, samo mu leđa ne okreći."

Dobijaš li pretnje?

Aca: Dobijam poruke gde meni prete. Nije mi prvi put da branim svoju ispravnost i da budem ugrožen. Možda nije ni poslednji. Ne plašim se nikoga kad sam ispravan. Budite sigurni da se nikoga ne bojim kad sam ispravan, ako neko hoće da me ubije, može i da proba, al' nemoj da misliš da neću probati ja njega da ubijem. Iskren sam, pričam logične stvari. Opasnost postoji, ali se ja ne bojim.

Da li ispada na kraju da je najlakše prstom uperiti na javne ličnosti, na pevače?

- Pa normalno. Uvek na kraju estrada izvuče deblji kraj. Evo ti opet izjava od tog istog Nasera Orića, poručuje Dodiku: "Budete li vršili hajku na pevače koji su se slikali sa mnom, neće imati ko da vam peva." U telefonu imam slike javnih ličnosti koje su se slikale s Nasrom Orićem, ljudi su mi slali. Neću da pokažem nijednu, niti ću pomenuti jednu ličnost, jer ja nisam babetina kao drugi. Ja ću sebe da odbranim, a oni ako ih nekada neko izbaci, nek se brane sami. Mogu sad i da pokažem i da operem sebe koliko-toliko. Imam četrdeset slika, ali me to ne zanima. Taj Dodik me napao da sam se slikao s Naserom Orićem, taj Dodik i njegovo društvo oko njega se druži s Naserom Orićem, s njim piju, rade biznise, s njim se ližu i ljube. Tom Naseru Oriću su od tog Dodika jedno petorica njegovih satrapa na šlicu svaki dan dežurni, kada nešto Dodiku zatreba da oni to obave, kao što je on Amerikancima. Tako da nemoj da napadaš Acu Lukasa, jer Aca Lukas nema mrlja na obrazu. Aca Lukas je Srbin. Veći sam patriota od svih onih lažnih patriota koji se na patriotizmu bogate, zarađuju pare i ovakve stvari rade.

Da li te je iko od kolega zvao ovih dana?

- Nije me niko okrenuo.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Šerif Konjević Foto: ATAIMAGES, Petar Aleksić, ZORAN LESIC / AFP / Profimedia, Miloš Miletić

Bukvalno niko? Da li si očekivao makar od nekog od njih? Makar od ovih čije slike imaš?

- Javno Jelena Karleuša i čovek koji je bio isto na slici, Šerif. S kolegama nisam u svađi, ali... Malo sam se odvojio od tog sveta, onako na svoju stranu. Nije me niko zvao ni 3. novembra za rođendan, što bi me sad zvao. Nije me niko zvao zato što se ja i ne čujem s kolegama. Imam svoj krug ljudi, suzio sam ga.

Saša: Pa nisu ni mene zvali posle onog napada u Zagrebu koji je bio.

Aca: Niko neće da zove, a kada se budemo sreli, biće, bravo, majstore. Da. Samo tada će to da kažu.

I šta ćeš ti da mu na to odgovoriš?

Aca: Reći ću šta god želim. On će misliti da sam ja srećan što mi je to rekao. Ja se danima jedem, pričam, ljudi misle da ja uživam u ovome. Ja se jedem što moram da pričam ovo, jer mi, da izviniš, toliko ide na onu stvar.

Kurir.rs/Goran Jovanović