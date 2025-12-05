Slušaj vest

Adam Adaktar i njegova supruga Anđela nedavno su dobili četvrto dete, preslatku devojčicu kojoj su dali nesvakidašnje ime - Aja Avala, a sada se spekuliše da je na putu i peto!

Povod za nagađanja je Adamov kratki video u kom je prikazao broj pet uz znak pitanja, dok su četiri kvadratića već označena, uz šaljivu poruku da ni sam više ne zna otkud toliko dece, iako je poznat po tome da ima dosta novca.

Šta se vidi na snimku?

Adam Adaktar Foto: Printsceen

Na snimku se pojavljuje i Anđela, koja drži ruke na stomaku i deluje zamišljeno, ali zvanične potvrde o trudnoći nema.

Dodatno je pažnju izazvala i Anđelina nedavna fotografija sa egzotičnog odmora, na kojoj pozira u kupaćem kostimu, a na stomaku joj je nacrtano veliko srce od kreme za sunčanje.

Taj detalj odmah je pokrenuo lavinu komentara i pitanja pratilaca da li je možda u pitanju nagoveštaj nove trudnoće.

