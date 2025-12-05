Slušaj vest

Željko Mitrović, vlasnik jedne od najuticajnijih medijskih imperija u regionu, očigledno sprema tihu, ali temeljnu revoluciju u svojoj kompaniji. Dok se javnost pita šta se dešava iza zidova zgrade „Pinka“, Mitrović je poslednjih nedelja intenzivno radio na preslaganju koje bi moglo da promeni način funkcionisanja celog sistema.

Kako tvrdi "Espreso", u zgradi „Pinka“ danas u 16 časova održan je važan interni sastanak na kome čelnik Pinka predstavio novu upravu pojedinih segmenata svoje medijske kuće, kao i smer u kom će kompanija dalje poslovati.

Povratak starog radnika

Jedan od ključnih noviteta jeste zvanično predstavljanje Predraga Pavlovića Bakija, koji se nakon odlaska iz „Granda“, posle smrti Saše Popovića, vraća na ružičastu televiziju gde je i ranije gradio svoju karijeru. Njegov angažman smatra se jednim od jačih kadrovskih pojačanja, prenose domaći mediji.

Drugo ime koje će danas biti uvedeno u upravljačku strukturu jedne od kablovskih televizija iz Mitrovićevog sistema je Darko Popović. On će preuzeti ulogu urednika i direktora kanala koji se u prethodnom periodu izdvojio kao najsnažniji među kablovskim platformama u okviru „Pink Media Group“.

Treća velika promena tiče se Pozorišta „Odeon“, koje se uprkos ranijim spekulacijama neće gasiti. Umesto toga, dobiće novu upravu koja će, prema planu, biti predstavljena i gledaocima u večerašnjem izdanju „Nacionalnog dnevnika“ u 18.30.

Pored novih imenovanja, očekuje se i informacija o tome ko će, usled reorganizacije, napustiti kompaniju. Ostaje da se vidi da li će Mitrović konkretno imenovati zaposlene ili će javnosti predočiti sektore koji, prema njegovoj oceni, nisu ispunili očekivanja.