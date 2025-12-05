On je tokom nacionalnog dnevnika uživo saopštio da je spremio sto raskida ugovora, ali je i doveo novih deset lica na pozicije sa kojima nije bio zadovoljan

Vlasnik Pinka najavio sto raskida

"Ja sam se našalio sa medvedom na Instagramu ali se radi o ozbiljnoj stvari. Nalazimo se na pragu najuspešnije sezone ikada, osim pojednih sektora koji se ne razvijaju, pa sam rešio da presečem bez ikakvih emocija i kompromisa, ne kažem da je uvek bio samo problem u ljudima, nekada je bio problem i u meni jer sam im davao previše stvari da rade, proces promena će trajati 60 dana i na svakih desetak dana ću saopštiti šta ima novo, danas mo postavili 10 novih pozicija, toliko ljudi je i zamenjeno", kaže Željko koji najavljuje sto raskida ugovora