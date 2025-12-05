Slušaj vest

Željko Mitrović, vlasnik Pink imperije, nastavio je da menja čitav sistem u okviru svojih firmi.

On je tokom nacionalnog dnevnika uživo saopštio da je spremio sto raskida ugovora, ali je i doveo novih deset lica na pozicije sa kojima nije bio zadovoljan

Vlasnik Pinka najavio sto raskida

"Ja sam se našalio sa medvedom na Instagramu ali se radi o ozbiljnoj stvari. Nalazimo se na pragu najuspešnije sezone ikada, osim pojednih sektora koji se ne razvijaju, pa sam rešio da presečem bez ikakvih emocija i kompromisa, ne kažem da je uvek bio samo problem u ljudima, nekada je bio problem i u meni jer sam im davao previše stvari da rade, proces promena će trajati 60 dana i na svakih desetak dana ću saopštiti šta ima novo, danas mo postavili 10 novih pozicija, toliko ljudi je i zamenjeno", kaže Željko koji najavljuje sto raskida ugovora

"Razlog promena je što su pojediniu ljudi funkcionisali tako da su dolazili na posao nekoliko puta nedeljno ili uopšte nisu ni dolazili, sto raskida ugovora ćemo sigurno napraviti, biće i bolnih rezova", rekao je Željko.

Nova lica na visokim pozicijama

Jedan od ključnih noviteta jesu svakako nova lica sa kojima je Željko potpisao ugovor, oni su Predrag Pavlović Baki, Darko Popović, Aleksandar Đaja, Stojan Đorđević, Katarina Ilijašević, Neša Serefijanović, Pavle Rašković, Marko Jovičić, Veljko Popović, Luka Ivković i Saška Karaš.

