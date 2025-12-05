Slušaj vest

Željko Mitrović, vlasnik Pink imperije, danas je dodelio sto otkaza i ključne pozicije kojima nije bio zadovoljan zamenio sa novim ljudima.

U nastavku teksta vam otkrivamo koje tačno funkcije su smenjene, koji su to novi ljudi i kakva su im zaduženja.

Otkrivamo ceo spisak imena

Željko Mitrović nedavno je raspustio čitav "Odeon", a sada je doveo novo lice koje je postavio na mesto direktora u ovom sektoru. Reč je Aleksandru Đaji.

Direktor drame biće Stojan Đorđević, direktorka igračkog asambla biće Katarina Ilijašević dok će Neša Serefijanović biti tehnićki direktor Odeona.

Mitrović nije bio zadovoljan ljudima koji su rukovodili HR-om Pinka, te je predsednik HR-a sada Pavle Rašković, koji će ujedno biti i Željkov pomoćnik.

Mitrović je smenio i direktora produkcije svih televizija Pinka, te ja sada na toj poziciji Predrag Pavlović Baki.

Smenjen je i direktor Narodne televizije, te je sada novi direktor Darko Popović, direktor produkcije Apolon će biti Marko Jovičić, direktor razvoja veštačke inteligencije Veljko Popović dok je Saška Karaš šef Si-džiaja.

Vlasnik Pinka nezadovoljan je bio i PR sektorom, te je njen novi direktork Luka Ivković.

Podsetimo, Mitrović je najavio da će u narednih šesedeset dana smeni još sto ljudi.

