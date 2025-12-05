FINALISTA ZVEZDA GRANDA NA KULTOM MESTU I GLAVNOJ SVETSKOJ ATRAKCIJI Obišao legendarnu „Home Alone“ kuću u Americi: „Isti Kevin“
Prošlogodišnji finalista muzičkog takmičenja „Zvezda Granda“ Aladin Pehić trenutno boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, a svojim pratiocima na društvenim mrežama priredio je pravo iznenađenje.
Pevač je tokom boravka uspeo da obiđe jednu od najpoznatijih filmskih lokacija na svetu, čuvenu kuću iz filma „Sam u kući“ („Home Alone“).
Pehić je na Instagramu objavio fotografije i video snimak ispred legendarne kuće u kojoj je sniman film, a njegov post je za kratko vreme izazvao lavinu reakcija.
Mnogi su se u komentarima našalili da Aladin pomalo liči na malog Kevina, glavnog junaka filma.
Kako kaže, poseta ovoj lokaciji bila je njegova velika dečačka želja.
-Ljudi, meni se ispunila jedna od mojih najvećih želja. Kao dete sam sanjao da budem ovde gde je bio Kevin. Možda sad nije kući, ali ja sam tu – rekao je Aladin, a u videu ispod pogledajte kako je to izgledalo.
Kurir.rs
