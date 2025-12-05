Slušaj vest

Prošlogodišnji finalista muzičkog takmičenja „Zvezda GrandaAladin Pehić trenutno boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, a svojim pratiocima na društvenim mrežama priredio je pravo iznenađenje.

Pevač je tokom boravka uspeo da obiđe jednu od najpoznatijih filmskih lokacija na svetu, čuvenu kuću iz filma „Sam u kući“ („Home Alone“).

Pehić je na Instagramu objavio fotografije i video snimak ispred legendarne kuće u kojoj je sniman film, a njegov post je za kratko vreme izazvao lavinu reakcija.

Aladin Pehić u Americi Foto: Printscreen Instagram

Mnogi su se u komentarima našalili da Aladin pomalo liči na malog Kevina, glavnog junaka filma.

Kako kaže, poseta ovoj lokaciji bila je njegova velika dečačka želja.

-Ljudi, meni se ispunila jedna od mojih najvećih želja. Kao dete sam sanjao da budem ovde gde je bio Kevin. Možda sad nije kući, ali ja sam tu – rekao je Aladin, a u videu ispod pogledajte kako je to izgledalo.

Kurir.rs

