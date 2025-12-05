Slušaj vest

Uoči prvog od dva rasprodata koncerta Saše Matića u zagrebačkoj Areni, u hrvatsku prestonicu stigle su i dve dame koje muzička zvezda najviše voli – supruga Anđelija i jedna ćerka. Njihov dolazak izazvao je jednaku pažnju kao i sam koncert, jer gde god da se pojave, jednostavno blistaju.

Naš paparaco zabeležio je trenutak njihovog dolaska u Arenu, a prizor je bio poput scene iz filma. Njegova supruga, elegantna i nežna, sa osmehom koji pleni, zračila je samopouzdanjem i ženstvenošću.

Ćerka, mlada i prelepa, očarala je sve svojom prirodnom lepotom i besprekornim stilom. Delovale su opušteno, srećno i ponosno – kao prava podrška čoveku čija muzika godinama puni najveće dvorane širom regiona.

Cerka i zena Sase Matica zasijala na njegovom koncertu Izvor: Kurir

I dok se Zagreb priprema za večeri ispunjene vrhunskim emocijama, muzikom i atmosferom kakvu samo Saša Matić ume da napravi, ove dve dame dokazale su da je iza velikog umetnika uvek velika porodica. Njihova prisutnost dodatno je ulepšala čitav događaj, a energija koju su ponele sa sobom kao da najavljuje još jedan spektakl za pamćenje.

Večeras, u prvoj od dve nezaboravne noći, Arena će svetleti u ritmu Sašinih balada, a publika će imati priliku da uživa u muzici koja se ne sluša – već doživljava.

