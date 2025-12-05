PRELEPE I PREZGODINE! Ćerka i supruga Saše Matića stigle u Zagreb, naš paparaco usnimio sve: Nestvarno dobro izgledaju
Uoči prvog od dva rasprodata koncerta Saše Matića u zagrebačkoj Areni, u hrvatsku prestonicu stigle su i dve dame koje muzička zvezda najviše voli – supruga Anđelija i jedna ćerka. Njihov dolazak izazvao je jednaku pažnju kao i sam koncert, jer gde god da se pojave, jednostavno blistaju.
Naš paparaco zabeležio je trenutak njihovog dolaska u Arenu, a prizor je bio poput scene iz filma. Njegova supruga, elegantna i nežna, sa osmehom koji pleni, zračila je samopouzdanjem i ženstvenošću.
Ćerka, mlada i prelepa, očarala je sve svojom prirodnom lepotom i besprekornim stilom. Delovale su opušteno, srećno i ponosno – kao prava podrška čoveku čija muzika godinama puni najveće dvorane širom regiona.
I dok se Zagreb priprema za večeri ispunjene vrhunskim emocijama, muzikom i atmosferom kakvu samo Saša Matić ume da napravi, ove dve dame dokazale su da je iza velikog umetnika uvek velika porodica. Njihova prisutnost dodatno je ulepšala čitav događaj, a energija koju su ponele sa sobom kao da najavljuje još jedan spektakl za pamćenje.
Večeras, u prvoj od dve nezaboravne noći, Arena će svetleti u ritmu Sašinih balada, a publika će imati priliku da uživa u muzici koja se ne sluša – već doživljava.
Pogledajte dodatni snimak: