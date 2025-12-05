Slušaj vest

Pevač Peđa Jovanović večeras otvara seriju od tri velika koncerta u Sava Centru, a uoči spektakla podelio je sa nama detalje o svom privatnom životu, posebno o obnovljenom odnosu sa suprugom Anom.

Iako su se Peđa i Ana dva puta razvodili, par je nedavno otputovao na luksuzno putovanje, gde su ponovo uživali jedno u drugom. Pevač otkriva da je ovo njihovo “pomirenje” bilo više nego uspešno.

Ovo nam je treći ili četvrti medeni mesec. Jako nam je lepo bilo, uživali smo. Snimili smo i spot. Ana je glumica u spotu, snimao sam ja nju, ona mene... Nije profi, ali od srca je. Posvetiću joj pesmu 'Njoj' koja je posvećena njoj i svim ženama koje su imale strpljenja da je nama potrebno možda više vremena da se opametimo - rekao je Peđa.

Pevač je iskreno progovorio i o svom ranijem ponašanju, priznajući da nije ponosan na periode kada nije bio svestan svojih grešaka.

Nisam ponosan na to što je meni trebalo duže vremena da to shvatim. Krenuo sam stranputicom i meni niko nije mogao ništa da objasni, ni majka ni žena ni brat. Mislio sam da sam u pravu, popijem, opustim se, to je za mene bilo normalno izmaklo se kontroli. Sada sam se vratio u normalu i jači smo nego ikada.

"Pio sam flašu viskija za veče"

Inače, Peđa je svojevremeno otvoreno govorio o borbi sa alkoholizmom.

- Niko drugi ne može da donese tu odluku. Meni su dugo pričali, familija, brat Nenad, on se jako bio zabrinuo za mene. Zove me u sedam ujutru da idem kući, iako se svirka završi u četiri, mi sedimo... Sam sam shvatio. Nije vredelo niko da mi priča, ni žena, ni sestra, ja sam mislio da sam u pravu i da uživam u životu, što je bilo pogrešno. Kada sam to shvatio, to je bio prvi korak ka otrežnjenju .Ja sam mesecima odlagao to i pravio neki plan, pa sam kao pokušavao prvo da smanjim. Kao večeras ne moraš da popiješ flašu viskija, popij dve čaše... I onda mi to pođe za rukom. I onda sam kao ponosan, vidim da mogu da se kontrolišem. Nema tu kontrole, kad čovek zaglibi duboko u to... Shvatio sam ili-ili. Nema tu sredine. Hvala Bogu sam doneo tu odluku da prestanem da pijem pre tri godine i ne pomišljam više u životu da pomirišem alkohol - govorio je on.

