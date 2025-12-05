Slušaj vest

Saša Matić je za Kurir otvorio dušu nakon povratka sa američke turneje.

Naša ekipa se trenutno nalazi u Zagrebu, gde će večeras održati veliki koncert, a Sale priznaje da je i dalje pun utisaka.

Otkriva da mu je turneja u Americi bila sjajna, puna energije i emocija, ali i naporna.

Početkom godine u toplije krajeve

Saša Matić koncert Izvor: Kurir

Još se, kaže, nije u potpunosti odmorio, ali će za to biti prilike već početkom januara, kada planira da sa porodicom pobegne u toplije krajeve i napuni baterije.

Govoreći o godini koja je za nama, priznaje da je jedina mana to što je prebrzo proletela. U 2026. želi da uspori ritam, više se posveti sebi i malim stvarima koje mu prijaju, jer, kako kaže, dugo radi u petoj brzini i vreme je da “malo prikoči”.

