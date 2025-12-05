Slušaj vest

Publika na koncertu Peđe Jovanovića sinoć je imala priliku da među gostima vidi pevačicu Inu Gardijan, koja je svojom pojavom privukla veliku pažnju. Trudna i presrećna, pojavila se u elegantnom, ali opuštenom izdanju koje je savršeno istaklo njen trudnički sjaj.

Ina je zablistala u tamnoj kombinaciji – uske crne pantalone i crni top, koji su bili ultrauski toliko da se povideo trudnički stomak, upotpunila je moderno krojenim sivim blejzerom, dok je ceo outfit podigla atraktivnim, visokim crnim čizmama sa špicastim vrhom.

Duga, talasasta kosa i nežna šminka dale su joj dodatnu dozu glamura, a trudnički stomak ponosno je istakla i ponela sa mnogo samopouzdanja.

Tokom večeri, Ina je bila odlično raspoložena i nasmejana, držeći telefon u ruci i spremno pozirajući. Kako se moglo videti, jedva je čekala da uživa u Peđinim najvećim hitovima i romantičnoj atmosferi koju on pravi na svojim koncertima.

Trudnoća joj očigledno veoma prija, a mnogi su komentarisali da nikada nije izgledala bolje.

