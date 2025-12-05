Slušaj vest

Pevač Saša Matić otvorio je koncert u Zagrebu pesmom "Idemo anđele". Arena u Zagrebu je popunjena do poslednjeg mesta, a publika je uglas pevala sa njim najveće hitove.

Saša Matić će bez sumnje večeras napraviti spektakl u Zagrebu, a već na samom početku je atmosfera na zavidnom nivou.

Kada je izašao na binu i zapevao stihove pesme "Idemo anđele", Sašu je publika pozdravila gromoglasnim aplauzom i vriscima.

Saša Matić koncert Izvor: Kurir

Ćerka i žena privukle poglede

Na koncert su došle i Sašina supruga Anđelija i ćerka Aleksandra.

Aleksandra je očarala prisutne u šljokičavoj kombinaciji sa golim leđima, dok je u društvu prijatelja uživala u atmosferi koja se polako zagrevala.

Jakov mu gost na koncertu

Koncert Saše Matića  Izvor: Kurir

Saši je gost na koncertu Jakov Jozinović, a pred početak koncerta Saša je rekao da mu predviđa blistavu karijeru.

- Jakov je dečko koji će imati sjajnu karijeru. Počeo je jako dobro i dobro gazi estradnim koracima. Savetujem mu da krene lagano da snima svoje pesme, predviđam mu da će biti velika zvezda, ali mora imati svoj identitet i da snima svoje pesme. Naravno da bih snimio i ja duet sa njim - rekao nam je između ostalog Saša.

Ne propustiteStarsSAŠA MATIĆ POKAZAO ŠTA ZNAČI ELEGANCIJA! Sve je spremno za veče koje će se zauvek pamtiti, desetine hiljada fanova puni Arenu (FOTO)
WhatsApp Image 2025-03-08 at 8.02.25 PM.jpeg
StarsSAŠA MATIĆ NAPRAVIO HAOS U ZAGREBU! Zbog Milice Pavlović morao da prekine odmor! Pevačica ŠOKIRALA POTEZOM, publika zanemela!
image00001.jpg
StarsEKSKLUZIVNO! OVAJ POPULARNI PEVAČ ĆE SE POJAVITI NA KONCERTU MILICE PAVLOVIĆ Evo ko se odazvao njenom pozivu i pristao na saradnju
mpp.jpg
StarsTESNA BEOGRADSKA ARENA ZA KONCERT SAŠE MATIĆA: Skoro svi kapaciteti rasprodati dva meseca ranije
img-7099.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Saša Matić koncert Izvor: Kurir