Pevač Saša Matić otvorio je koncert u Zagrebu pesmom "Idemo anđele". Arena u Zagrebu je popunjena do poslednjeg mesta, a publika je uglas pevala sa njim najveće hitove.

Saša Matić će bez sumnje večeras napraviti spektakl u Zagrebu, a već na samom početku je atmosfera na zavidnom nivou.

Kada je izašao na binu i zapevao stihove pesme "Idemo anđele", Sašu je publika pozdravila gromoglasnim aplauzom i vriscima.

Saša Matić koncert Izvor: Kurir

Na koncert su došle i Sašina supruga Anđelija i ćerka Aleksandra.

Aleksandra je očarala prisutne u šljokičavoj kombinaciji sa golim leđima, dok je u društvu prijatelja uživala u atmosferi koja se polako zagrevala.

Jakov mu gost na koncertu

Koncert Saše Matića Izvor: Kurir

Saši je gost na koncertu Jakov Jozinović, a pred početak koncerta Saša je rekao da mu predviđa blistavu karijeru.

- Jakov je dečko koji će imati sjajnu karijeru. Počeo je jako dobro i dobro gazi estradnim koracima. Savetujem mu da krene lagano da snima svoje pesme, predviđam mu da će biti velika zvezda, ali mora imati svoj identitet i da snima svoje pesme. Naravno da bih snimio i ja duet sa njim - rekao nam je između ostalog Saša.

