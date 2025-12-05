Slušaj vest

Diskvalifikovani učesnik “Elite 8”, Andrej Savković prvi put je otvoreno govorio o incidentu sa Urošem Stanićem, ali i o svom privatnom životu koji je do sada držao dalje od kamera.

Andrej ne krije da ga ono što se dogodilo i danas opterećuje.

– Kajem se što sam ono Urošu uradio... Mogao sam mnogo bolje da prođem, a sve što je bilo, bilo je zato što je Bog tako rekao – priznao je Savković.

Zatim je otkrio i šta ga je u potpunosti okrenulo veri.

– Trudnoća! Desila se situacija da smo u julu saznali da je ona trudna, da, bila je planirana trudnoća. Posle dve nedelje ona je prokrvarila, ja sam bio u Nemačkoj zbog posla i molio sam se Bogu da mi da živo i zdravo dete. Dve nedelje kasnije saznali smo da dete nije umrlo i da je peta nedelja. Pročitao sam celu Bibliju i promenio sam dosta toga. Treba da budem bolji nego što sam bio – rekao je Andrej.

Njegova ispovest izazvala je buru reakcija, a mnogi smatraju da je Savković nikad iskreniji bio pred kamerama.

