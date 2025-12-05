Slušaj vest

Pevač Saša Matić progovorio je o nastupu na privatnoj proslavi NBA košarkaša Luke Dončića.

Matić, koji se nedavno javno izvinio muzičkoj zvezdi Jeleni Karleuši, još uvek je pod utiskom druženja sa slavnim sportistom srpskog porekla.

- Bilo je lepo na proslavi. Nije bilo mnogo ljudi, bila je to intimna atmosfera. Trebalo je da nastupam sat i po, ali se sve to odužilo - rekao je pevač.

Iako ne voli da priča o honorarima, Matić ističe da je Luka izuzetno galantan.

- Nemojte o tim stvarima, mene materijalne stvari ne zanimaju. To su ljudi koji mogu kako hoće kada sam ja u pitanju. Oni su galantni i moji prijatelji... Ne volim da ja ljudima zavlačim ruku u džep, a ne volim ni da oni meni zavlače - poručio je Matić.

