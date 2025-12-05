"TREBALO JE DA NASTUPAM SAT I PO, ALI SE SVE ODUŽILO" Saša Matić progovorio o proslavi kod Luke Dončića, evo kako je reagovao na pitanje o novcu
Pevač Saša Matić progovorio je o nastupu na privatnoj proslavi NBA košarkaša Luke Dončića.
Matić, koji se nedavno javno izvinio muzičkoj zvezdi Jeleni Karleuši, još uvek je pod utiskom druženja sa slavnim sportistom srpskog porekla.
- Bilo je lepo na proslavi. Nije bilo mnogo ljudi, bila je to intimna atmosfera. Trebalo je da nastupam sat i po, ali se sve to odužilo - rekao je pevač.
- Idemo anđele, Kralj izgubljenih stvari...
Iako ne voli da priča o honorarima, Matić ističe da je Luka izuzetno galantan.
- Nemojte o tim stvarima, mene materijalne stvari ne zanimaju. To su ljudi koji mogu kako hoće kada sam ja u pitanju. Oni su galantni i moji prijatelji... Ne volim da ja ljudima zavlačim ruku u džep, a ne volim ni da oni meni zavlače - poručio je Matić.
kurir / blic
