Džej Ramadanovski preminuo je 6. decembra 2020. godine, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj industriji.

Pevača je izdalo srce baš u nedelju kao u njegovom najvećem hit "Nedelja".

Život

Rođen je 1965. godinu u Beogradu, na Dorćolu, gde je i preminuo u svom stanu. Rođen je u višečlanoj porodici, njegov otac Mazlam je bio obućar, dok je majka Barija radila u komunalnom preduzeću "Zelenilo".

Prvi razred je upisao u školi "Braća Baruh" na Dorćolu i bio je đak za primer, sa svim peticama. Njegovi roditelji su se razveli kada je otac Mazlam odlučio da se odseli u Austriju.

Bežao je iz svakog doma, a najviše se zadržao na Voždovcu u domu "Vasa Stajić", gde je proveo 9 godina.

On je sveojevremeno u jednoj emisiji sve rasplakao pričom koja iz ranog detinjstva.

Foto: Dragan Kadić

Period doma

- Ja sam polutan, pola seljak, pola ciganin. Leti sviramo, zimi jedemo. Otkako je ćale u Austriji, ni zimi ni jedemo. To je naš Dorćol, Menhetn. Ja sam radio na šalu, nisam bio kriminalac, malo delikvent. Kad je keva išla sa cvećem, nikad mi nije došla u posetu u dom, ćale je dolazio - govorio je Džej tada.

- Majka je brinula o mojim sestrama, a otac o meni. Često zaplačem zbog toga. U mojoj grupi u domu je bilo 12 problematičnih dečaka. Više puta smo išli na razgovor sa psihologom, to je bilo obavezno. Od cele te grupe samo smo nas četvorica uspeli u životu, osnovali smo porodice i počeli smo da radimo. Ostali su nastavljali da menjaju domove i ko zna kako su završili - rekao je on tada.

Tragedija

Ipak, malo je poznato da je njegov život obeležila velika tragedija, kada je 2003. godine u Crnoj Gori nestala njegova rođena sestra Šeherezada.

Tek godinu dana kasnije, u maju 2004. godine je njeno telo pronađeno u Šušnju, kod Bara, a najbolnije za našeg pevača je bilo to što je naručilac ubistva bio Džejev sestrić, sin njegove najstarije sestre.

Po povratku iz vojske vratio se na ulicu. Nastavio je da džepari i prodaje garderobu.

Foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Igra sudbine i preokret

Sudbonosni susret desio se 1987. godine kada je pokucao na vrata Marine Tucaković i Aleksandra Radulovića Fute.

Marina je tada napisala pesmu "Zar ja da ti brišem suze“. Folk zvezda Vesna Zmijanac je tražila da ona otpeva tu pesmu, ali ju je Tucakovićeva namenila Džeju.

Do 2007. godine bio je u braku sa Nadom Ramadanovski, sa kojom ima dve ćerke Anu i Mariju.

Gubitak brata

Iso Lero Džamba, inače Džejev brat od tetke, poznatiji i kao "Kralj Dorćola" bio je omiljeni gradski lik, družio se sa poznatim glumcima i pevačima. Nažalost, ušao je u crnu hroniku kao maloletnik - zbog džeparenja i šibicarenja. Veoma rano počeo je da trenira boks, potom je boksovao i za Crvenu Zvezdu i Radnički. Zbog svog fer pleja ušao je u legendu, a pobeđivao je mnogo jače i krupnije.

Foto: Wikipedia

Svaki trag mu se izgubio 23. septembra 1992. godine, neposredno pošto ga je pretuklo nekoliko pripadnika paravojne formacije "tigrovi" Željka Ražnatovića Arkana, u blizini zgrade Beograđanka na beogradskom Vračaru.

Kako su se širile glasine, Iso Lero je zazidan u temelje neke zgrade, dok drugi pričaju da je bačen u reku. Međutim, i u filmu "Nedelja" je ipak prva priča - da je uzidan mrtav u beton.

Ljubav i porodica

Nadu je upoznao 80-ih godina i to kao sestru jednog od njegovih najboljih drugova. Kada se vratio iz vojske ona je radila u jednom kafiću, ali iako su se sviđali jedno drugome ta veza bila je zabranjena. Naime, ona je mogla da izađe u grad samo sa bratom i nisu sedeli u istom društvu. S obzirom na to da se njen otac i brat nisu slagali s njihovom vezom, neko vreme viđali su se tajno.

Foto: Printscreen

Kada je ostala u drugom stanju Nadina porodica morala je da prihvati Džeja. 1990. godine dobili su ćerku Anu, a kasnije i Mariju. Kao i većina boema, Džej je provodio noći i dane u kafani. Kockao je, pušio i pio, a Nada više nije mogla da podnese, pa je odlučila da se razvede. Brak su zvanično okončali 2007. godine.

I posle razvoda, pevač je govorio da voli i poštuje svoju bivšu suprugu, te da je ona njegov "heroj" i "kraljica".

Posle nje upoznao je mnoge žene, ali nijednu nije voleo kao nju. Bili su u dobrim odnosima, a pred smrt je priznao i da mu je mnogo pomogla i kada je imao ozbiljnih zdravstvenih problema.

Foto: Printskrin/Instagram

Andijana

Nakon razvoda sa Nadom, Džej je pronašao sreću sa njegovom Andrijanom koja je do poslednjeg trenutka bila sa njim. Prijatelji i porodica su i dan danas u dobrim odnosima sa njom, a nekoliko puta su govorili o njihovoj ljubavi.

Odlazak u legendu

Polovinom 2017. Džej je morao da se podvrgne operaciji srca, zbog zalisaka koji su posledica nezdravog života koji je vodio. Ipak, uspeo je da se oporavi i relativno brzo ponovo da zapeva. Kaže da su mu veliku podršku pružale ćerke i bivša supruga, te da je zahvalan Bogu što mu je pružio još jednu šansu.

Preminuo je 6. decembra 2020. godine u Beogradu, u nedelju. Tih dana cela Srbija je pevala stihove njegove pesme: "Nedelja, i svi ste tu, a mene s’ vama nema - daleko negde sam, na put bez povratka vaš sin se sada sprema..."

