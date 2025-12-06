Slušaj vest

Prepucavanje između Katarine Živković i Kije Kockar ne jenjava. Nakon što je Kija otkrila identitet partnera Katarine Živković, Nebojše Stojkovića Stojketa, pevačica je uzvratila objavom u kojoj tvrdi da je upravo oženjeni žandarm navodni ljubavnik Kije Kockar.

Sukob je potom dodatno eskalirao – bivša rijaliti pobednica otišla je korak dalje i podelila skrinšot Stojketove stare objave iz 2014. godine, pokušavajući time da svojim pratiocima prikaže „pravu stranu priče“.

U opisu je, kako navode pratioci, dodatno pojasnila svoj stav i poručila da „sve ima svoj trag na internetu“, što je dodatno raspalilo raspravu na društvenim mrežama.

Podsetimo, Kija Kockar je oštro odgovorila pevačici Katarini Živković, povodom njenog obraćanja u kome je, između ostalog, tvrdila da bivša voditeljka "nema porodicu".

Kija i Katarina poslednjih dana nemilosrdno vode medijski rat, a Kockarova je tom prilikom čak otkrila identitet Kaćinog partnera. U nastavku obraćanja, Kija je podsetila da je bila uz Živkovićevu u najtežim životnim trenucima.

"Za nekoga ko se borio za potomstvo, uz koga sam tada bila svakog trenutka, ti napišeš da ja nemam porodicu. Koliko si se nisko spustila, šta si sebi dozvolila... Tužno. Ostavi zauvek da svi vide kako razmišljaš. Očigledno vidi i narod", napisala je Kristina.

Kaća Živković objavila fotografiju Kijinog partnera

Rat između dve bivše drugarice ne prestaje nedeljama! Taman kad smo pomislili da se vatra ugasila, i da su odlučile da stave tačku na prepucavanje u medijima, od sinoć opet svi mediji bruje o Katarini Živković i Kiji Kockar.

Kija je očigledno sedela kod kuće i čitala portale, pa joj je jedna izjava Katarinre Živković zasmetala i odlučila je da se ponovo oglasi

Nakon toga, Katarina Živković objavila je fotografiju na kojoj pozira 11 muškaraca, a jedan od njih je sudeći prema njenim rečima navodno oženjeni partner pobednice "Zadruge 1" i medijske ličnosti Kristine Kije Kockar!

- Da li zna neko ko je na slici Kijin oženjeni ljubavnik iz Žandarmerije, za koga kaže da su samo kućni prijatelji i da mu je sa ženom prijateljica? - napisala je Katarina, koja je upućena u to o kom muškarcu je reč.

