Veljko Kuzmančević u srećnom je braku sa Vericom Rakočević, a njihova ljubav preživela je mnoge prepreke i predrasude. Iako mnogi nisu verovali u njihov odnos, bračni par je u idiličnoj zajednici već deceniju.

Suprug modne dizajnerke javno je govorio o svom privatnom životu, detinjstvu, ali i braku sa Vericom.

Život

Veljko se osvrnuo na odrastanje i gubitak oca od čega se nikada nije oporavio.

- Uvek sam se igrao sam. Baksuz. Kažu da nikada nisam plakao nego da sam jecao. Tri godine nisam video oca - govorio je Veljko na Hype televiziji i priznao da nikada nije otišao na njegov grob nakon sahrane.

Ljubav sa Vericom

- Vericu nikada nisam prevario. Nije istina da se služim njenim novcem. To što ljudi ne mogu da shvate mene i Vericu je zato što su idioti. Svesno sam se odrekao potomstva, moj izbor je ovakav način života - izjavio je Kuzmančević za Hype.

Verica o braku sa Veljkom

Da je brak Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića tvrđava sa jakim temeljima tvrde svi koji su imali prilike da ih upoznaju i postanu svedoci njihove ljubavne priče. Evo kakoje modna kreatorka govorila o ljubavi sa 35 godina mlađim Kuzmančevićem.

- Imam tu sreću da živim sa umetnikom, koji ume trenutke da pretvori u pakao, ali i u raj na zemlji. Mislim da u tome i jeste lepota. Najveći luksuz je imati zdravlje, iskren zagrljaj, živeti u miru. Ne kažem da pare nisu važne, jer danas ako nemate novac ne možete da imate ni zdravlje, ali ne mislim da je važno bogatstvo avioni, kamioni…

- Sve sam to proživela i imala. To u odnosu na ovaj mir koji imam i ljubav kojom sam okružena je prosto ništavno. Da svako veče sedite sa nekim, gledate seriju ili film i znate da je vaša druga polovina. Dok pijete jutarnju kafu budete sigurni da taj neko vas voli i da vi njega volite - rekla je modna kreatorka jednom prilikom.

