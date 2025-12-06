Slušaj vest

Sandra Drašković, poznata kao Sani Armani, iznenada je odlučila da napusti voditeljski posao, spakuje kofere, otputuje daleko i potpuno okrene novi list u životu.

Foto: Printscreen/FB

Razlog njenog odlaska sa Pinka, o kojem se godinama samo nagađalo, punih 12 godina bio je misterija – sve do sada. Sani je konačno rešila da progovori, otkrivajući da su iza te odluke stajali privatni razlozi, želja za mirom i potreba da se skloni iz javnosti kako bi, kako kaže, „ponovo pronašla sebe“.

- Imala sam iskustvo što se tiče kamera, treme i tako toga, ali opet to je nešto drugo, sećam se da mi je Boško Jakovljević pomagao za prvu emisiju, dok sam naučila koji mikrofon ja uzimam, koji bend i tako dalje on se iznervira. Ali sve se nauči usput, vodila sam emisiju Siti klub, došla sam tamo u montažu i videla šest sati materijala, a emisija traje sat i po, ko će da sedi u montaži dok se taj materijal ubaci, pa onda pregledaš, pa košuljica, ali sve se nauči. Boško mi je pomogao za tu prvu emisiju, naravno i cela ekipa, Pink je vrlo ozbiljna televizija, imala sam pomoć - rekla je Sandra, a onda i otkrila kakvi su šefovi bili Milica i Željko Mitrović.

- Super, to je kao vaspitanje deteta, pošto sam razvedena, obično bih se čula sa Lukinim tatom samo kada je problem, tako da sam često bila "jao, samo da ne vidim poziv". Odmah znam da moramo o nečemu da razgovaramo. Kada vidim poziv, znam da sam napravila nešto što nije trebalo ili imamo neke izmene. Željko zna da pusti nama mašti na volju, što nekada nije dobro, ali želeo je da pravimo emisiju po svojim afinitetima, a moraš da znaš da će to gledati šire narodne mase. Željko i ja tu uvek preteramo, a Milica je znala da oceni šta je komercijalno - rekla je za emisiju "Ispovesti" Sandra, koja već godinama živi u Los Anđelesu

1/10 Vidi galeriju Sani Armani je bila najpopularnija voditeljka 90-ih Foto: Privatna Arhiva

2017 godine se odselila za Los Anđeles

Podsetimo, davne 2010, godine je otišla u medijsku ilegalu, a 2017. godine se odselila u Los Anđeles.

Bivša manekenka i voditeljka je otkrila kako njen život tamo izgleda i čime se bavi.

- Radim na jednoj seriji. Između ostalog, bavim se marketingom, radim kao konsultant - rekla je Sani, pa se prisetila perioda voditeljstva:

- Te dvehiljadite nije postojalo mnogo opcija. Nije bilo kablovske televizije, Pink je bio pionir u određenim stvarima i to je ostavilo veliki pečat. Željko i Milica Mitrović su super, jako su fer. Nekad su Jin i Jang. Željko je bio malo okrenut ka ekstremima, a kada mi preteramo onda Milica kaže: "Čekajte, moramo da imamo neki put i neki pravac i moramo da zadržimo u glavi da kreiramo program za široki auditorijum. Nije to ono što mi volimo privatno" - objasnila je Sandra.

Kurir.rs/Alo