Slušaj vest

Džej Ramadanovski preminuo je 6. decembra 2020. godine, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj industriji. Iza sebe je ostavio neutešnu porodicu, prijatelje ali i vernu publiku.

Svetlana Ceca Ražnatović se prisetila legendarnog pevača kome se danas navršava 5 godina od smrti, te je progovorila o njihovom prijateljstvu.

"On je jedno veliko nedostajanje"

- Ne postoji nijedna ružna uspomena na Džeja, ne samo kod mene, nego kod svih koji su ga poznavali. Oni koji su ga poznavali znaju da je on - čovek zvani energija, čovek zvani emocija, čovek zvani radost, mogla bih do sutra da nabrajam, bili smo bliski prijatelji i imali smo fenomenalan odnos. On je jedno veliko nedostajanje, rekla je i osvrnula se na prijatelje čiji se broj smanjio:

- Suzili se sami, samo mi olakšali da ne moram ja da sužavam. Uvek sam se vodila, svako ko treba da bude pored vas on će biti bezuslovno. Svako ko treba da ode, nek ode što pre da ne traći ni moje ni svoje vreme.

Foto: Damir Dervišagić

"Jedva čekam da se završi 2025. godina"

Pevačica je progovorila o tekućoj godini koja je na izmaku i otkrila da jedva čeka da se završi.

- Bože što je bila luda godina, iskreno jedva čekam da se završi. Puno uspeha ličnih, puno stresova na nekim poljima, puno nekih čudnih ljudi iznedrila, da je to katastrofa jedna. Jedva čekam da se završi ova luda godina i da uđem u 2026. sa lepom i novom energijom. Sama situacija u zemlji je bila katastrofalna, ja se nadam da će i ovu Srbiju sunce da ogreje.

1/8 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica je otkrila i da li bi oprostila ljudima sa kojima nije u dobrim odnosima.

- Ja uopšte ne razmišljam o tome, da se raskusuravam ne pada mi na pamet ni sa kim. Niti sam takva ličnost, niti ulazim u polemike, ja bih imala štošta da kažem, ali prosto neki ljudi nisu vredni odgovora niti moje pažnje. Psi laju, karavani prolaze, ja trajem 40 godina i sigurno neću posle skoro 40 godina da se dokazujem ko sam šta sam, znam da sam vrlo jak pečat ostavila na estradi i kao ličnost i kao umetnik. Kad neko nema šta drugo da radi on se bavi drugim ljudima, ja ne znam šta ću od obaveza, nemam kad da ispratim ko je kad šta ko rekao - rekla je Ceca.

Kurir/Blic

Ovako je Ceca nedavno odbrusila novinarima: