Svetlana Ceca Ražnatović je na kraju tekuće godine sumirala utiske i otkrila po čemu će pamtiti 2025.

Pevačica se osvrnula na lične uspehe i odnose sa ljudima koji više nisu deo njenog života.

"Katastrofa jedna"

Ceca je otkrila da jedva čeka da se završi 2025. godina ali i priznala zašto.

- Bože što je bila luda godina, iskreno jedva čekam da se završi. Puno uspeha ličnih, puno stresova na nekim poljima, puno nekih čudnih ljudi iznedrila, da je to katastrofa jedna. Jedva čekam da se završi ova luda godina i da uđem u 2026. sa lepom i novom energijom. Sama situacija u zemlji je bila katastrofalna, ja se nadam da će i ovu Srbiju sunce da ogreje - rekla je Ceca za Blic.

O ljudima koji više nisu deo njenog života

U poslednje vreme Aca Lukas i Mira Škorić su javno govorili o prijateljsvu sa Cecom koje se neslavno završilo, a ona je sada otkrila i da li bi oprostila ljudima sa kojima nije u dobrim odnosima.

- Ja uopšte ne razmišljam o tome, da se raskusuravam ne pada mi na pamet ni sa kim. Niti sam takva ličnost, niti ulazim u polemike, ja bih imala štošta da kažem, ali prosto neki ljudi nisu vredni odgovora niti moje pažnje. Psi laju, karavani prolaze, ja trajem 40 godina i sigurno neću posle skoro 40 godina da se dokazujem ko sam i šta sam, znam da sam vrlo jak pečat ostavila na estradi i kao ličnost i kao umetnik. Kad neko nema šta drugo da radi on se bavi drugim ljudima, ja ne znam šta ću od obaveza, nemam kad da ispratim ko je kad šta ko rekao - govorila je Ceca za Blic.

Lukas o Ceci

Pevač je nedavno govorio o odnosu sa Ražnatovićevom i otkrio šta je pozadina kraja dugogodišnjeg prijateljstva.

- Sa Cecom se nisam posvađao, ali se ne čujemo. Mnogo toga ću da joj kažem ako je nekad budem sreo, a ona me bude pitala zbog čega. Saznao sam da mi rade iza leđa neke loše stvari preko nje i njene firme. Ako me bude pitala, reći ću joj to, ali ona ne sme da me pita to jer ona zna da ja to znam. Tako je najbolje. Ja sam prijatelj pokojnog Arkana i porodice Ražnatović do kraja života, a ne Svetlane. Šta bi on rekao na sve ovo, ne znam - rekao je Lukas i dodao:

- Sve što Futa Radulović sad radi protiv mene i zagorčava mi život već 15 godina, zbog njega su mi dolazili i izvršitelji, sve to ima pečat Cecine firme. Interes udruži ljude - zaključio je Lukas na Hajp televiziji.

