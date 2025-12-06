Slušaj vest

Iako je njeno hospitalizovanje izazvalo zabrinutost među fanovima, Vesna se ubrzo oglasila iz bolničke sobe putem Instagrama, poručivši da se oseća dobro.

Foto: Promo/Aleksandra Drobnjak

Nakon što je, kako je Kurir ranije preneo, osetila trnjenje cele leve strane tela, bila je prinuđena da hitno potraži stručnu pomoć, a potom se kratko oglasila na svom Instagram nalogu.

Oglasila se Vesna Zmijanac iz Urgentnog centra Foto: Preent Screen

"Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna", poručila je pevačica

Podsetimo, ovo nije prvi put da je Vesna zvala Hitnu pomoć, pa je tako pre nekoliko meseci bila u zdravstvenoj ustanovi. Nakon toga ona se dobro osećala, do sada.

Jedva hodam, samo da me zdravlje posluži

Vesna Zmijanac je s nastupa u Evropi sletela u Beograd. Pevačica je bila u pratnji prijateljice, a okupljenim novinarima se požalila da jedva hoda.

"Garderoba, koferi, tuširanje i krevet. Koji crni hedonizam, jedva idem... Dobila sam upalu mišića, svi aerodromi su svi veliki toliko da je to strašno", poručila je Zmijanac za Blic.

Pevačica je istakla da se raduje velikom koncertu i da se nada samo dobrom zdravlju.

"Tek kreću pripreme. Da prođe ova gužva pred praznike i da malo proredim nastupe... Nemam tremu. Samo da me zdravlje posluži. Pesma imamo", kaže Vesna.

Na pitanje da li već razmišlja o gostima, odgovorila je:

"Imam Slavka Banjca, Dina Merlina, ću da zovem, da se revanšira... Možda će i Nikolija".

Vesna je dodala da smatra da se Haris Džinović našalio kada je pevao njenu pesmu "Jorgovani" i da navodno nije znao tekst pesme.

"Ma zna, toliko puta ju je pevao", rekla je Vesna tada.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je ostavila dubok trag u svom rodnom mestu Foto: Damir Dervisagić, MILOS MISKOV/BETAPHOTO, Printscreen, Kurir

Saša Mirković o Vesninom Stanju

Saša Mirković zabrinuo se zbog Vesne Zmijanac koja je danas hitno primljena u Urgentni centar.

- Siguran sam da će Vesna na najbolji način da prebrodi ovo.Jutros smo se čuli, rekla je da se loše oseća. Razlog je promena vremena. Ona i Miroslav su sinoć zajedno nastupali u organiaciji Hajpa u Podgorici.Nastup je fenomenalno prošao. Oba umetnika su oduševila posetioce. Baš smo pričali o Areni pošto smo se dogovorili da Vesni Miroslav bude jedan od gostiju.Naravno, biće još lepih iznenađenja. Sinoć je Vesna bila odlično raspložena i namejana - rekao je Mirković.

Njega je iznenadilo to da je Vesni pozlilo.

- Baš me je iznenadila vest kada ste mi javili. Siguran sam da će Vesna da bude dobro. Želim joj brzo ozdravljenje i da nastavimo ono što smo započeli, a to su pripreme za obeležavanje jubilarne godine. Tačno pedeset jubilarnih godina otkad zabavlja i uveseljava narod širom sveta kroz njene najlepše pesme. To su evergrin neprolazni hitovi.Vidimo se u Areni 14. maja kada Vesna Zmijanac drži čas- poručio je Mirković.

Kurir.rs