Anđela, koja je nedavno raskinula sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, novim provokativnim snimkom zapalila je društvene mreže i izazvala pravu buru komentara među svojim pratiocima.

Anđela Đuričić otkrila kako je proteklo upoznavanje njene porodice sa Gastozom Foto: Instagram

Đuričićeva je nedavno podelila video sa javnog toaleta, na kojem prekriva dasku šolje “tonom” toalet papira, gotovo kao da zida mali bunker. U opisu snimka napisala je:

"Prvo što uradim kad uđem u wc."

Snimak je za nekoliko sati postao viralan, a komentari su se samo nizali. Dok neki potpuno razumeju njen ritual i priznaju da ni kod kuće ne sedaju bez papira, drugi su se našalili i kritikovali: "Iskreno, ovo je novi nivo higijene… ili paranoje ", "S obzirom na količinu papira, skoro da možemo praviti kuću na wc-u!", "Sada razumem zašto uvek nestane papira u javnim toaletima "

Izgleda da je njen video podelio više smeha nego kritike, a pratioci se i dalje zabavljaju na račun njenog neobičnog rituala.

Raskinuli Anđela i Gastoz

Podsetimo, Nenad Marinković Gastoz, inače reper i pobednik "Elite 8", tokom učešća u rijalitiju započeo je, ali je i završio odnos sa Anđelom Đuričić! Naime, oni su odnos nastavili i u spoljnom svetu, ali se sada na mrežama digla kuka i motika da su njih dvoje raskinuli!

Anđela je učestvovala u jednom Gastozovom projektu, tačnije, reč je o pesmi sa Vanjom Mijatović koju je Gastoz snimio, dok se Anđela nalazi u spotu.

Sada, na mrežama je zavladala opšta panika među fanovima, kada su primetili da su se Anđela i Gastoz otpratili. Naime, kada se uđe u Gastozov profil, jasno se vidi da on ne prati Anđelin zvanični profil na ovoj društvenoj mreži.

Kada se uđe u Anđelin profil, jasno se može videti da ne prati Gastozov zvanični profil, već prati samo zajedničku podršku što, sudeći po komentarima, uliva nadu fanovima da se ništa specijalno među njima nije dogodilo. Da li je reč o raskidu ili o nečemu drugom, ostaje nam da saznamo.

Do puštanja ove vesti, ni Gastoz ni Anđela se nisu javljali na svoje brojeve telefona, kako bi potvrdili ili pak, demantovali ove navode za domaće medije.

