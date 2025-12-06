Slušaj vest

Nikolina Kovačević rođena je kao Njegoš, a nakon promene pola živi punim plućima i ne krije koliko je srećna.

Prva je u regionu koja je javno pričala o tranziciji, procesu promene, operaciji, te su ljudi imali prilike da vide njen put ka novom životu.

Mama je moja lavica

Nikolina je priznala koliko je bila važna uloga njene majke u životu i priznala da bez nje ne bi bila tu gde je danas.

- Moji roditelji su razvedeni. Kod tate sam glumila muškarca. Mislim, kolilo to može da se odglumi. Da je hteo da vidi, video bi sve... Nisam bila slobodna, duša mi nije bila slobodna. Mama je znala, znala sam posle tuša da stavim peškir na glavu, da bude kao kosa... Da me mama nije pritisla, nikada joj ne bih ni rekla. Rekla je da će da me ostavi i da ode, da ona to nije zaslužila. Da nije bilo moje majke takve kakva jeste, ja nikada ne bih bila srećna i ne bih bila među živima... - govorila je Nikolina u podkastu Oslobođenje.

Foto: Printscreen

- Moja majka je bila moj stub, moja lavica prava. Ona je imala posebne metode kako će porodici i prijateljima objasniti ko sam i šta sam. Okej sam sa tim što nemam oca jer imam nju kakvu imam.

Predrasude

Kovačevićeva je priznala šta joj najviše smeta kod ljudi i koji je komentari pogađaju i dan danas.

- Ne volim to što se mnogo komentariše da su sve transrodne osobe prostitutke kad nisu. To me jako boli i pogađa. Baš kako postoji podela kod ljudi, tako i kod nas. Nismo svi isti. Mi često komentarišemo između sebe, sigurno postoje neke koje su to uradile zbog novca, ali nismo svi takvi.

Nepristojne ponude

Nikolina je priznala sa čime se suočila kada je promenila pol i kakve je poruke dobijala.

- Razne stvari sam dobijala u privatnim porukama, razne ponude, večere. Ono je bilo jezivo. Najviše volim kad sam sama. Ja kada imam momka, to je za mene nešto posebno. Ali nikada nisam sama, imam puno udvarača i iskreno koristim ih. Kada mi nešto zatreba, lepo pitam šta može da mi završi. Ko još nešto radi zbog muškaraca, oni su dosta slabiji psihički od žena. Bilo je tu i loših komentara, nekada su me pogađali sada ne. Moj život u inostranstvu me je očistio od svega. Od komentara, od ljudi... Bilo je trenutaka da se recimo plašim da uđem u Beogradu u gradski prevoz... - priznala je Nikolina u podkastu Oslobođenje.

