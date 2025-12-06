Slušaj vest

Nakon saradnje sa autorima koji su napisali hitove za najveća imena naše muzike među kojima je i Toše Proeski, pevač Zoran Iliev rešio je da započne novo poglavlje u karijeri.

Nekadašnji fudbaler je zbog povrede morao da napusti sport, a sada se potpuno fokusirao na muzičku karijeru i snimanje novih pesama.

Nov projekat

Zoran je objavio novu pesmu “Ne bole mene” u saradnji sa Alesandrom Sofronijevićem i njegovim saradnicima iz AS studioton-a.

Pevač kaže da je prezadovoljan saradnjom sa Sofrom i ističe da su ga harmonikaš i njegovi saradnici oduševili profesionalnim pristupom.

Foto: Promo

“Iskreno verujem da će ovo biti početak novog poglavlja u mojoj karijeri. Pesma je sjajna i mislim da svako može da se pronađe. Nastupam na veseljima i u diskotekama, ali sam siguran da će ova numera proširiti moj repertoar. Velika mi je želja da uradim još pesama sa Sofrom i ekipom, pa ako Bog da i zajedničke koncerte širom regiona” rekao je pevač.





Zoran je do sada pobeđivao na brojnim festivalima, snimio je duet sa Anabelom, a nova pesma “Ne bole mene” sigurno je prekretnica u njegovoj karijeri.

Sofra o trudnoći svoje supruge Kosane: