U ekskluzivnom intervjuu za Kurir u kojem su govorili o skandalu kada se Aca Lukasslikao sa Naserom Orićem, što možete pročitati OVDE, muzička zvezda i njegov prijatelj i producent Saša Mirković su govorili i o "Hajpovim zvezdama".

Aca će se naći u žiriju ovog takmičenja zajedno sa Mirom Škorić, Miroslavom Ilićem, Anom Nikolić, Lepom Lukić i Bokijem 13, a sada objašnjavaju kako će ovaj format izgledati. Takođe su i analizirali i članove žirija u "Zvezdama Granda" i "Pinkovim zvezdama".

Mirković je najpre kroz šalu rekao da su mu članovi žirija sugerisali da među kandidatima bude i Milorad Dodik, sa kojim su u sukobu nakon što je zabranio Lukasov koncert na Jahorini zbog fotografije sa Naserom Orićem.

Saša: Imamo 80 kandidata koji su sad već spremljeni.

Aca: Mislim da bi trebalo da bude 81 pošto Dodik divno peva (smeh).

Šta misliš da bi pevao na audiciji?

Aca: On voli da peva.

Saša: Nema radno mesto sad. Njemu je sud zabranio da se bavi politikom. Ja ne znam koje je njegovo trenutno zanimanje, osim što ga viđam na tim tiktokovima da drži mikrofon i da peva.

Aca: Ako proba da se bavi pevanjem, neće se leba najesti. Ima dosta ljudi takvog tipa, znaš koji su to ljudi, koji misle da sve što rade znaju da rade i da ga rade dobro. A ima dosta takvih ljudi koje ja poznajem. Šta god ti kažeš, on kaže, ja znam bolje. Ovaj više sada peva, nažalost, misli da zna muziku i da se bavi politikom, a izgleda da ne zna ništa.

Foto: Kurir

Saša: Svi iz žirija zahtevaju da damo šansu tom još jednom kandidatu. Međutim, ja sam rekao, ne, čuo sam kako peva. Ako ja imam odlučujući glas da dam, ali ima i publika, i mislim da bi publika rekla ne.

Aca: Mislim da ne bi to trebalo ni da pokušavamo, nego da mi njega primimo u takmičenje i da ga odmah proglasimo za moralnog pobednika i da dođe za mnom i da primi nagradu, samo da ne peva. Za moralnog pobednika!

Kad zvanično kreće takmičenje?

Saša: U januaru. Nema više pomeranja.

Neki su u jednom trenutku dovodili u pitanje šta će biti s tim projektom.

Saša: Ne, nije bilo odlaganja. Imali smo nekoliko krugova glasanja na mrežama. Isključivo je publika do sada birala kandidate i ovih 80 je izabrano u prethodnih šest meseci. Sad ulazimo u šou, o tome ćemo pričati u ponedeljak na konferenciji za štampu.

Aca: Nije samo jedan dan u nedelji i jedan sat, jedan momenat, znači osam uveče, recimo subota i 1. septembar. To nije jedini mogući termin da se emisije ovakvog tipa održavaju. Svi drugi što to rade, ako nije taj termin, oni se boje da će biti manje gledani i oni se sad svi biju i svi guraju u jedan isti termin. A ja vam jednu stvar kažem, mi se nećemo boriti za gledanost, mi ćemo se boriti da budemo dobri, borićemo se za prisutnost. I ti što se bore za gledanost i što bacaju kosku da "Hajp zvezda" neće biti, oni ne znaju jednu stvar - da će da dođe Aca Lukas, koji je numero jedan u "Zvezdama Granda" bio i ostao, to svi znaju. Posle toga dolazi Jelena Karleuša, i da ću ja da sedim u žiriju u mojoj matičnoj kući, i da taj žiri u kome ću ja biti i ta emisija u kojoj ćemo mi da budemo svi možda bude ponedeljkom u ponoć, možda počne 15. januara, može da bude kad hoćeš, jer ne zavisi od subote u osam uveče, nego zavisi da li ti je dosadna Ceca Ražnatović u žiriju ili interesantan Aca Lukas ili Jelena Karleuša.

1/6 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Što misliš da je Ceca dosadna?

- Jednostavno nije za to. Prvo nema šta da kaže interesantno, ja ne znam šta ona može da kaže, nisam gledao tu emisiju, ali ja garantujem da nikad ništa interesantno nije rekla.

Ko ti je najzanimljiviji?

Aca: Jelena Karleuša, tu nema pitanja.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša beskompromisna i originalna Foto: Boba Nikolić, Privatna arhiva

Ne u tom žiriju.

Aca: Pa ne znam ko je tamo, niko, ma niko.

Tu su Keba, Dara Bubamara...

Aca: E Dara, tu možda bude nešto. Mili je mio, ko je Đorđe ili David? Izgleda da ih je dvojica.

A u drugom žiriju Jelena Karleuša?

Aca: Za dobrog člana žirija, dok smo bili u "Grandu", smatrao sam Dragana Stojkovića Bosanca, zato što on vuče jedan vid publike tih domaćica koje vole da gledaju te emisije.

Foto: Boba Nikolić

Autoritet je, misliš to?

Aca: Jeste muzički autoritet, nema tu priče. Ali vidi, ako je to krenulo u tom smeru još od davnih godina da više ti kandidati nisu interesantni nego je interesantno kako se glupira žiri, ja sam ipak malo pametniji. Mi sad nećemo da idemo na to, biće mnogo interesantan ovaj šou, imaćemo dobre kandidate. Mi ćemo da se baziramo na kandidatima, jer su kandidati ovde glavni. Nismo glavni mi. Mi hoćemo da ljudi zapamte te kandidate, neće potpisivati ugovor s produkcijom, prvi će dobiti nagradu. Bez obzira na to što neće s nama potpisivati ugovor, izaći će više popularnih pevača nego iz ova dva šou-programa zajedno, a stvarno ne smatram da nam je iko konkurencija, niti da smo mi neka konkurencija, niti se ja toga bojim, niti treba nas da se boje.

Kurir/Goran Jovanović