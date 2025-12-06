UDARALI JE KAMENOM U GLAVU, PA TELO BACILI U UVALU I POKRILI GRANJEM Detalji stravične tragedije od koje se Džej nikada nije oporavio
Danas se navršava pet tužnih godina bez legendarnog pevača koji je preminuo 5. decembra 2020. godine.
Životna priča Džeja Ramadanovskog nalik je filmu, a zbog jedne tragedije koju je doživeo, nikada se nije oporavio.
Stravična smrt rođene sestre
Šeherezada Ramadanovski, sestra pevača Džeja Ramadanovskog,nestala je u julu pre 22 godine, a njen nestanak je prijavljen u aprilu sledeće godine.
Mesec dana kasnije, njeno telo nađeno je u uvali u Šušnju, kod Bara. Poluraspadnuto telo je identifikovao njen brat Džej, koji je prepoznao zlatni lančić na nozi, a policiji je ispričao svoja saznanja o zločinu, tačnije, da se njegov sestrić i izvesni narkoman hvale po gradu kako su ubili Šeherezadu.
U istrazi je utvrđeno, a to je dokazano i na suđenju, da su osuđeni za ubistvo od 6. do 8. jula 2003. godine vozom doputovali u Bar, gde je trebalo da feribotom iz Barija doputuje i Šeherezada.
Jezivi detalji tragedije
Jedan od osumnjičenih ju je sačekao i krenuli su da traže pansion, navodno za odmor, dok je drugi za to vreme bio sakriven u šumi. Dok su prolazili šumom, njen rođak je išao ispred tetke, koju je zaskočio drugi napadač i počeo da je udara kamenom po glavi i telu. Nesrećna žena je vikala: 'Zlatko, Zlatko', na šta je njen sestrić samo rekao: 'Ne sme da ostane živa.' Kada je usled silnih udaraca Šeherezada preminula, opljačkali su je, a zatim telo odvukli do uvale, pokrili granjem, kamenjem i stvarima, i vratili se u Beograd.
Oni su tada osuđeni na 20 godina zatvora zbog jezivog ubistva koje su počinili.
Odlazak legende
Rođen je 1965. godinu u Beogradu, na Dorćolu, gde je i preminuo u svom stanu.Rođen je u višečlanoj porodici, njegov otac Mazlam je bio obućar, dok je majka Barija radila u komunalnom preduzeću "Zelenilo".
Prvi razred je upisao u školi "Braća Baruh" na Dorćolu i bio je đak za primer, sa svim peticama. Njegovi roditelji su se razveli kada je otac Mazlam odlučio da se odseli u Austriju.
Bežao je iz svakog doma, a najviše se zadržao na Voždovcu u domu "Vasa Stajić", gde je proveo 9 godina.
Iako je tokom života dosegao vrtoglavu slavu, ovaj dom nikada nije zaboravio, te ga je često posećivao i donirao novac.
Polovinom 2017. Džej je morao da se podvrgne operaciji srca, zbog zalisaka koji su posledica nezdravog života koji je vodio. Ipak, uspeo je da se oporavi i relativno brzo ponovo da zapeva. Kaže da su mu veliku podršku pružale ćerke i bivša supruga, te da je zahvalan Bogu što mu je pružio još jednu šansu.
Preminuo je 6. decembra 2020. godine u Beogradu, u nedelju. Tih dana cela Srbija je pevala stihove njegove pesme: "Nedelja, i svi ste tu, a mene s’ vama nema - daleko negde sam, na put bez povratka vaš sin se sada sprema..."
Ovako je Dorćol ispratio Džeja: