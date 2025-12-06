Slušaj vest

Danas se navršava pet tužnih godina bez legendarnog pevača koji je preminuo 5. decembra 2020. godine.

Životna priča Džeja Ramadanovskog nalik je filmu, a zbog jedne tragedije koju je doživeo, nikada se nije oporavio.

Stravična smrt rođene sestre

Šeherezada Ramadanovski, sestra pevača Džeja Ramadanovskog,nestala je u julu pre 22 godine, a njen nestanak je prijavljen u aprilu sledeće godine.

Mesec dana kasnije, njeno telo nađeno je u uvali u Šušnju, kod Bara. Poluraspadnuto telo je identifikovao njen brat Džej, koji je prepoznao zlatni lančić na nozi, a policiji je ispričao svoja saznanja o zločinu, tačnije, da se njegov sestrić i izvesni narkoman hvale po gradu kako su ubili Šeherezadu.

U istrazi je utvrđeno, a to je dokazano i na suđenju, da su osuđeni za ubistvo od 6. do 8. jula 2003. godine vozom doputovali u Bar, gde je trebalo da feribotom iz Barija doputuje i Šeherezada.

Jezivi detalji tragedije

Jedan od osumnjičenih ju je sačekao i krenuli su da traže pansion, navodno za odmor, dok je drugi za to vreme bio sakriven u šumi. Dok su prolazili šumom, njen rođak je išao ispred tetke, koju je zaskočio drugi napadač i počeo da je udara kamenom po glavi i telu. Nesrećna žena je vikala: 'Zlatko, Zlatko', na šta je njen sestrić samo rekao: 'Ne sme da ostane živa.' Kada je usled silnih udaraca Šeherezada preminula, opljačkali su je, a zatim telo odvukli do uvale, pokrili granjem, kamenjem i stvarima, i vratili se u Beograd.

Oni su tada osuđeni na 20 godina zatvora zbog jezivog ubistva koje su počinili.

Odlazak legende

Rođen je 1965. godinu u Beogradu, na Dorćolu, gde je i preminuo u svom stanu.Rođen je u višečlanoj porodici, njegov otac Mazlam je bio obućar, dok je majka Barija radila u komunalnom preduzeću "Zelenilo".

Prvi razred je upisao u školi "Braća Baruh" na Dorćolu i bio je đak za primer, sa svim peticama. Njegovi roditelji su se razveli kada je otac Mazlam odlučio da se odseli u Austriju.

Bežao je iz svakog doma, a najviše se zadržao na Voždovcu u domu "Vasa Stajić", gde je proveo 9 godina.

Iako je tokom života dosegao vrtoglavu slavu, ovaj dom nikada nije zaboravio, te ga je često posećivao i donirao novac.

Polovinom 2017. Džej je morao da se podvrgne operaciji srca, zbog zalisaka koji su posledica nezdravog života koji je vodio. Ipak, uspeo je da se oporavi i relativno brzo ponovo da zapeva. Kaže da su mu veliku podršku pružale ćerke i bivša supruga, te da je zahvalan Bogu što mu je pružio još jednu šansu.

Preminuo je 6. decembra 2020. godine u Beogradu, u nedelju. Tih dana cela Srbija je pevala stihove njegove pesme: "Nedelja, i svi ste tu, a mene s’ vama nema - daleko negde sam, na put bez povratka vaš sin se sada sprema..."

