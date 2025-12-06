Slušaj vest

Džej Ramadanovski, koji je preminuo u 56. godini u Beogradu od posledica srčanog udara, doživeo je tragediju kada mu je preminula Dubravka koja je pre više od 20 godina glumila u njegovom spotu "Gde ću sad, moja ružo".

Lepota o kojoj se pričalo

Lepa crnka s kosim očima koje je mnoge ostavljala bez daha preminula je u 44. godini. Kada je Džej saznao, bio je veoma potresen i nije mogao da veruje da je izgubio devojku u koju je navodno godinama bio zaljubljen.

"Nekoliko dana pre toga pričao je o njoj s prijateljem i rekao kako bi baš voleo da je vidi, te da je ubeđen da bi ga i sada svojom lepotom ostavila bez daha. I evo šta se desilo. Danima mu je teško zbog nje i svako malo zaplače. Čak je i popio lek za smirenje kada je čuo da je iznenada preminula. Dubravka je vreme kada su snimali spot bila jedna od najlepših devojaka u gradu i u Džejevom srcu je imala posebno mesto", rekao je tada izvor.

"Bio je dugo zaljubljen u nju, kao i gotovo svi momci Dorćola, ali nikada nije rekao da je među njima bilo nešto više od prijateljstva", rekao je izvor.

Baš zbog toga Dubravka je imala posebno mesto u njegovom srcu oni su ostali veliki prijatelji, ali su poslednjih godina izgubili svaki kontakt.

"Otišla je lepa Duda"

Džej je nakon njene smrti javno priznao koliko mu je teško pala njena smrt.

"Nisam mogao da verujem kada sam čuo! Evo i sad mi dođe da zaplačem. Otišla je lepa Duda. Bila je mnogo dobra žena, poštena i ovo je stvarno velika šteta. Da je bog dao bar još malo da živi. I sada se ježim kada dok pričam o njoj. Krivo mi je mnogo što se nismo videli, a poslednje vreme sam često pomišljao na nju. Kao da je to bio neki znak. Neka joj Bog dušu prosti, šta drugo mogu da kažem sada kada je više nema", ispričao je pevač tada.

Odlazak legende

Rođen je 1965. godinu u Beogradu, na Dorćolu, gde je i preminuo u svom stanu. Rođen je u višečlanoj porodici, njegov otac Mazlam je bio obućar, dok je majka Barija radila u komunalnom preduzeću "Zelenilo".

Prvi razred je upisao u školi "Braća Baruh" na Dorćolu i bio je đak za primer, sa svim peticama. Njegovi roditelji su se razveli kada je otac Mazlam odlučio da se odseli u Austriju.

Bežao je iz svakog doma, a najviše se zadržao na Voždovcu u domu "Vasa Stajić", gde je proveo 9 godina.

Iako je tokom života dosegao vrtoglavu slavu, ovaj dom nikada nije zaboravio, te ga je često posećivao i donirao novac.

Polovinom 2017. Džej je morao da se podvrgne operaciji srca, zbog zalisaka koji su posledica nezdravog života koji je vodio. Ipak, uspeo je da se oporavi i relativno brzo ponovo da zapeva. Kaže da su mu veliku podršku pružale ćerke i bivša supruga, te da je zahvalan Bogu što mu je pružio još jednu šansu.

Preminuo je 6. decembra 2020. godine u Beogradu, u nedelju. Tih dana cela Srbija je pevala stihove njegove pesme: "Nedelja, i svi ste tu, a mene s’ vama nema - daleko negde sam, na put bez povratka vaš sin se sada sprema..."

