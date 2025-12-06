Slušaj vest

Danas se navršava pet godina od smrti legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog, koji je zauvek ostavio neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Iako je prošlo vreme, ljubav publike prema Džeju i sećanja na njega i dalje su živa - svi ga pamte, vole i s ponosom pričaju o njegovom talentu i dobroti.

Nova pesma

Kako saznaju domaći mediji, povodom petogodišnjice od njegove smrti, kompozitor Aleksandar Radulović Futa napravio je novu pesmu pod nazivom "Živ sam, nažalost".

Muziku je komponovao Futa, dok je tekst potpisao Aleksandar Tomić.

futa-29052024-0067.jpg
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ono što ovu pesmu čini posebnom je činjenica da je glas Džeja Ramadanovskog rekonstruisan putem veštačke inteligencije, što je omogućilo da se gotovo verno oponaša njegov prepoznatljivi ton i interpretacija.

Cilj pesme je da se oda počast Džeju i da se njegove emocije ponovo približe publici, kao i da mlađe generacije koje nisu imale priliku da ga gledaju i slušaju uživo, mogu da osete njegovu jedinstvenu energiju.

Umetnost živi

Džej Ramadanovski Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Printscreen

Ovo je jedan od načina da Džejeva umetnost i dalje živi, a veštačka inteligencija služi kao most koji ga ponovo približava obožavaocima, makar kroz njegov prepoznatljivi ton i emociju glasa.

Odlazak u legendu

Polovinom 2017. Džej je morao da se podvrgne operaciji srca, zbog zalisaka koji su posledica nezdravog života koji je vodio. Ipak, uspeo je da se oporavi i relativno brzo ponovo da zapeva. Kaže da su mu veliku podršku pružale ćerke i bivša supruga, te da je zahvalan Bogu što mu je pružio još jednu šansu.

DŽEJ RAMADANOVSKI VOLEO JE DORĆOL SRCEM I DUŠOM: Isplivala fotografija iz detinjstva pevača, u kafani od malih nogu (FOTO) Foto: Marina Lopičić

Preminuo je 6. decembra 2020. godine u Beogradu, u nedelju. Tih dana cela Srbija je pevala stihove njegove pesme: "Nedelja, i svi ste tu, a mene s’ vama nema - daleko negde sam, na put bez povratka vaš sin se sada sprema..."

Kurir/Telegraf

Ne propustiteStars"MRTVA USTA NE GOVORE, FUTA JE SVE UBLAŽIO" Oglasio se Boki 13 nakon izjave Radulovića o bolničkom krevetu: Na ovu priču stavljam tačku!
Aleksandar Radulović Futa Boki 13
StarsEVO ŠTA SE DESILO SA KREVETOM U KOME JE LEŽALA MARINA: Ceca ga nabavila, a Futa otkrio šta je uradio sa njim, demantovao Bokija 13
Svetlana Ceca Ražnatović Aleksandar Radulović Futa Boki 13 Marina Tucaković
StarsKURIR PAPARACO! EVO ŠTA RADI FUTA RADULOVIĆ NA DAN MARININOG ROĐENDANA! Grob pokojne Tucakovićke zapušten, a on za to vreme opušteno šeta Vračarom sa...
Aleksandar Radulović Futa
Stars"SPAKOVAO JE SVE U CRNE KESE..." Otkriveno šta je Futa uradio nakon smrti supruge Marine Tucaković, potresni detalji
sdfsdf.jpg

Aleksandar Radulović Futa Izvor: Kurir