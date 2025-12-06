Slušaj vest

Danas se navršava pet godina od smrti legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog, koji je zauvek ostavio neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Iako je prošlo vreme, ljubav publike prema Džeju i sećanja na njega i dalje su živa - svi ga pamte, vole i s ponosom pričaju o njegovom talentu i dobroti.

Nova pesma

Kako saznaju domaći mediji, povodom petogodišnjice od njegove smrti, kompozitor Aleksandar Radulović Futa napravio je novu pesmu pod nazivom "Živ sam, nažalost".

Muziku je komponovao Futa, dok je tekst potpisao Aleksandar Tomić.

Ono što ovu pesmu čini posebnom je činjenica da je glas Džeja Ramadanovskog rekonstruisan putem veštačke inteligencije, što je omogućilo da se gotovo verno oponaša njegov prepoznatljivi ton i interpretacija.

Cilj pesme je da se oda počast Džeju i da se njegove emocije ponovo približe publici, kao i da mlađe generacije koje nisu imale priliku da ga gledaju i slušaju uživo, mogu da osete njegovu jedinstvenu energiju.

Umetnost živi

Ovo je jedan od načina da Džejeva umetnost i dalje živi, a veštačka inteligencija služi kao most koji ga ponovo približava obožavaocima, makar kroz njegov prepoznatljivi ton i emociju glasa.

Odlazak u legendu

Polovinom 2017. Džej je morao da se podvrgne operaciji srca, zbog zalisaka koji su posledica nezdravog života koji je vodio. Ipak, uspeo je da se oporavi i relativno brzo ponovo da zapeva. Kaže da su mu veliku podršku pružale ćerke i bivša supruga, te da je zahvalan Bogu što mu je pružio još jednu šansu.

Preminuo je 6. decembra 2020. godine u Beogradu, u nedelju. Tih dana cela Srbija je pevala stihove njegove pesme: "Nedelja, i svi ste tu, a mene s’ vama nema - daleko negde sam, na put bez povratka vaš sin se sada sprema..."

