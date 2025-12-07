Slušaj vest

Manekenka Danijela Dimitrovska, jednom prilikom pričala je o razvodu, poteškoćama zbog komentarisanja ljudi sa strane, ali i odnosu nakon rastanka sa mužem.

Dimitrovska je gostujući na Kurir televiziji otvorila dušu i progovorila o razvodu sa poznatim TV licem Ognjenom Amidžićem.

Manekenka je prvo komentarisala pisanja u medijima, pa je rekla da joj takve stvari ne smetaju:

Foto: Kurir Televizija

- Dobrovoljno sam ušla u javni svet. Samim tim ljudi imaju pravo da pišu o svemu tome. Ne mogu da očekujem da ljude to ne zanima. Čak i mene zanima nečiji život s vremena na vreme, pa uzmem da pročitam. Meni je to uredu, pogotovo ako se to zaista dešava, kao što je bilo u mom slučaju - rekla je Dimitrovska.

Razvod Danijele Dimitrovske i Ognjena Amdižića bila je jedna od najpraćenijih vesti te 2021. godine, kada je par u javnosti objavio zajedničko saopštenje o krahu ljubavi koja je trajala više od jedne decenije. Nedugo zatim, detaljnije je pričala o tom periodu, pa je rekla da je razvod nalik smrti, samo bez umiranja, odnosno da i te kako boli:

Foto: Damir Dervišagić

- Razvod je jedna od najbolnijih stvari koja može ljudima da se desi. U najužem krugu svojih prijatelj, kada se šalim, kažem da je to smrt bez umiranja. To baš boli, kada umrete to je kraj, a ovo boli. Sve dok ne prođe to boli, a nikada ne znate kada će da prestane, nema potpisanog papira za to. To je sve pravo na izbor i hvala Bogu jer imamo pravo da biramo za koga ćemo se venčati, rastati, itd.

Dimitrovska je potom rekla da potiče iz patrijarhale porodice i da je sa bivšim partnerom u korektnim odnosima:

- To je odluka koja se dugo kuvala. Potičem iz patrijarhalne porodice, roditelji koju su 37 godina zajedno. Za odluku o razvodu mi je trebalo dugo vremena, ali kada sam je donela onda sam bila sigurna. Moj bivši partner i ja smo u korektnim odnosima zbog deteta. Naravno da nije prijatno kada svi imaju pravo to da komentarišu, ali sama sam to dozvolila jer se bavim javnim poslom.

"RAZVOD SA AMIDŽIĆEM MI JE BILA SMRT BEZ UMIRANJA!" Manekenka otvorila dušu, a potom otkrila KAKAV ODNOS SADA IMA SA OGNJENOM Izvor: Kurir televizija

Kurir.rs