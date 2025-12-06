Slušaj vest

Mensur Ajdarpašić oprobao se u nekoliko sezona rijaliti programa "Zadruga", a kako je istakao, ne planira ponovo da ulazi i za njega je rijaliti karijera završena.

Mensur se posvetio zdravlju i karijeri fitnes instruktora, a vremenom je postao gotovo neprepoznatliv.

Ne liči na sebe

1/8 Vidi galeriju MENSUR AJDARPAŠIĆ KAO OD BREGA ODVALJEN! Bivši zadrugar ponovo objavio vrele fotke, OVOLIKA LEĐA niko nema! (FOTO) Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen

Iako je tokom učešća u rijalitiju pucao od mišića i važio za jednog od miljenika žena, Ajdarpašić se pretvorio u zver.

Njegove nove objave na Instagram profilu izazivaju mnoštvo komentara, a njegovo telo tek sada puca od mišića.

1/5 Vidi galeriju Mensur Ajdarpašić Foto: Instagram

"Bravo momčino", "Prejako telo, brate moj", "Mensi ubija", "Bravo Mensure, navijala sam za tebe u Zadruzi", "Dobro dete i prezgodan momak" su samo neki od komentara ispod njegovih fotografija.

Ljubavni život

Mensura mnogi pamte po ljubavnim vezama u rijalitiju, te jedna od najupečatljivijih jeste bila sa Minom Vrbaški, ali i Milicom Veselinović koja je tokom učešća u rijalitiju bila maloletna.

Milica i Mina nisu jedine koje su se borile za njegovu naklonost, te su mnoge želele da budu deo njegovog društva.

Ovako je Mensur govorio o rijaliti učesnicama: