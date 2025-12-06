PREPOZNAJETE LI BIVŠEG RIJALITI UČESNIKA SA SLIKE? Važio za miljenika žena u Zadruzi, imao turbulentnu vezu sa lepoticom, sada izgleda kao zver (FOTO)
Mensur Ajdarpašić oprobao se u nekoliko sezona rijaliti programa "Zadruga", a kako je istakao, ne planira ponovo da ulazi i za njega je rijaliti karijera završena.
Mensur se posvetio zdravlju i karijeri fitnes instruktora, a vremenom je postao gotovo neprepoznatliv.
Ne liči na sebe
Iako je tokom učešća u rijalitiju pucao od mišića i važio za jednog od miljenika žena, Ajdarpašić se pretvorio u zver.
Njegove nove objave na Instagram profilu izazivaju mnoštvo komentara, a njegovo telo tek sada puca od mišića.
"Bravo momčino", "Prejako telo, brate moj", "Mensi ubija", "Bravo Mensure, navijala sam za tebe u Zadruzi", "Dobro dete i prezgodan momak" su samo neki od komentara ispod njegovih fotografija.
Ljubavni život
Mensura mnogi pamte po ljubavnim vezama u rijalitiju, te jedna od najupečatljivijih jeste bila sa Minom Vrbaški, ali i Milicom Veselinović koja je tokom učešća u rijalitiju bila maloletna.
Milica i Mina nisu jedine koje su se borile za njegovu naklonost, te su mnoge želele da budu deo njegovog društva.
Ovako je Mensur govorio o rijaliti učesnicama: