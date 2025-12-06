Slušaj vest

Aca Lukas je poslednje dve nedelje čovek o kom se najviše govori u javnosti i komentariše na društvenim mrežama. Pre samo nedelju dana osvanula je njegova fotografija s Naserom Orićem, zbog čega je nastao opšti haos, a o čemu je zajedno sa svojim prijateljem i producentom, vlasnikom Hype produkcije i televizije, Sašom Mirkovićem govorio u intervjuu za Kurir što možete pročitati OVDE.

Samo sedam dana pre skandala u Sarajevu Lukas je bio uhapšen u Severnoj Makedoniji, gde je imao nastup, zbog, kako su tamošnji zvaničnici rekli, neposedovanja radne dozvole, što su folk zvezda i njegov producent, kao i vlasnik lokala u kojem je nastupao odmah demantovali.

Aco, nedavno si rekao da su ti udarili na decu.

Aca: Pa i sad su mi udarili na decu i na porodicu. Ovo je sad životna egzistencija. Sinoć sam imao bizarnu scenu. To se stišalo, hvala bogu, i ja juče u svom onom bunilu klipova, rata, odjednom izlazi novi klip novi od ove polupane, kako se zove, Atina Ferari? Mala Kaluđerica trabant, je l' tako? I vidim neki njen klip gde ona ponovo nešto priča. Mislim, daj šta ćeš mi ti sad, gledam tebe, budalo. Ako neko misli da sam bio u vezi sa njom... Stvarno nisam.

Saša: On je u Severnoj Makedoniji bio uhapšen zbog zaljubljenog političara.

Aca: Što je najgore ne u moju devojku, nego u nečiju drugu.

Saša: To je istina. Kad ti aktiviraš državne organe, sve živo u Severnoj Makedoniji da jednog Acu Lukasa posle sat i po vremena hapse... Znači on sat i po vremena drži koncert. Pa za sat i po vremena bi izgoreli svi živi. Nije bilo više ljudi nego što jeste. To su laži. Jer da jeste tako bilo, oni bi zabranili koncert odmah na početku. Posle sat i po vremena prave cirkus i sad nastavljaju dalje s pevačima. Naravno, s menadžerima se dogovaraju da prave duple tezge.

Znate li vi koji je to zaljubljeni političar?

Saša: Naravno da znamo. Sad nećemo reći ko je.

Aca: Dolaze, hapse me policajci, ovom prilikom pozdravljam sve momke koji su tu noć radili u policiji, to su sjajni momci. Njih je bilo sramota da me gledaju u oči. Oni su došli da me hapse po nalogu, da mi stave lisice, da me odvedu u stanicu. A i oni kažu, morate da pođete s nama, gospodine Lukas, uđite u naš auto. Pa, pali bre da ulazim u auto! Dajte mi ključeve od mojih kola. Gde su moja kola, to je onaj snimak, ja vičem, gde su mi kola. I oni mi donesu ključeve, sednem u svoja kola, i odem s njima u policiju. Zamisli koliko je njima neprijatno bilo kad oni nisu mogli da me uhapse, a rečeno im je da me uhapse, da mi stave lisice i da me uhapse. Ja sam im rekao, doći ću ja u stanicu. Oni kažu dobro, samo molim te brže. To ti je fora, taj magarac iz vlade, znamo mi sve, pričaću uopšteno. Kada neko kad je bio mali u osnovnoj školi, koji je uvek bio u zadnjem redu, kojeg sz svi šutirali u d***e, vukli ga za uši, zvali ga klempavi, ovakav, onakav, svi smo mi imali te probleme, mene su zvali klmepavi. I kada neko takav u međuvremenu je imao devojku, pa ga ona ostavila, prevarila s nekim, pa s emožda oženio, a žena ga bije kod kuće, daš mu batinu u ruku i on dođe u vladu. Znaš koliko ima takvih, beži od te batine, gori je od najvećeg kriminalca. To ti je to

Prvi deo intervjua Ace Lukasa i Saše Mirkovića možete pogledati na Kurirovom Youtub kanalu.

