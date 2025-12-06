Slušaj vest

Pet godina nakon smrti legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog, njegova ćerka Marija Ramadanovski otvoreno je govorila o emotivnim uspomenama, porodičnim odnosima, ali i o ljudima koji se nisu pojavili na pomen njenom ocu.

"Porasla sam"

- Ovde su porodice i prijatelji, svi znamo da je bio voljen i da se družio sa svima ali ovde su porodica i najbliži prijatelji. Ne mogu da verujem da je prošlo pet godina, ali dosta se toga promenilo. Porasla sam, izrasla u ženu, dobila dete, mislim da bio ponosan. Život mora dalje, ali taj gubitak ne može da se nadoknaditi, rekla je Marija Ramadanovski.

Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija

"Tata bi bio ponosan"

- Otvorila sam svoj Jutjub kanal, na njemu je pet kaver pesama, to su "Čestitka manje", "Gde ću sad moja ružo", "Sunce ljubavi", "Život kratko traje" i "Teško je živeti". Tata je voleo kako ja pevam i to je bila prva pesma da ga ja ubedim da se bavim muzikom. Verujem da bi mu se sve svidelo i da bi bio ponosan.

Džejeva ćerka se dotakla i pevača koji nisu došli na pomen Džeju.

- Tu su Mina, Rule, Acko, mi smo generalno najbliži sa njima. Znam da su ga i ostale kolege volele, cenile i poštovale, e sad svako po svom osećaju, nikome ništa ne zameram. Svakodnevno se setimo Džeja, gde god da odem ljudi me pitaju da li sam njegova ćerka, kažu mi da ličim na tatu. Moj tata je bio legenda i puno mi je srce zbog toga. Bio je pre svega dobar čovek, rekla je Marija.

- Svi očekuju da budem kao on u ovom poslu, ali to je nemoguće. Neće niko nikada biti kao on, on je bio jedinstven.

Prekinula kontakt sa Andrijanom

Marija je i otkrila da nije u kontaktu sa Andrijanom, sa kojom je njen otac proveo poslednje dane života.

Foto: Petar Aleksić, Nenad Kostić

- Andrijana je sigurno bila pre nas. Nismo u kontaktu, razlozi su privatni i ne želim da komentarišem.

Inače, Andrijana je došla pre ostatka porodice na groblje i ostavila venac, na kom je napisala poruku "S ljubljavlju, Andrijana".

Kurir/Blic

Ovako je izgledao medeni mesec Marije Ramadanovski: