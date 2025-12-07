Slušaj vest

Muzička zvezda Aca Lukas i njegov prijatelj i producent, vlasnik Hajp produkcije i televizije Saša Mirković u ekskluzivnom intervjuu za Kurir govorili su o skandalu koji se dogodio nakon što je objavljena Lukasova fotografija sa Naserom Orićem s privatne zabave u Sarajevu, što možete pogledati OVDE, hapšenju u Severnoj Makedoniji, Hajpovim zvezdama, ali i o drugim temama.

Jedna od njih ticala se strade, a Lukas je bez zadrške odgovorio na pitanje koga od kolega smatra najvećim folirantom.

Aca: Dobra, poštena i nimalo lepa Brena je najveći folirant na ovoj estradi zato što sve što kaže drugačije misli. Zato što kome god kaže da ga voli, znaj da ga ne voli. Generalno, skoro pa nikog i ne voli. Koga god vidi da je srećan, da mu je lepo, a ona oseti da je to više nego kod nje, tu osobu mrzi i gleda da je spotakne i da joj napravi da ne bude tako. Dakle, Lepu Brenu je jedno vreme bilo dobro slušati jer je bila velika zvezda. Što se mene tiče, gledati nikad, za neke da. S Lepom Brenom biti prijatelj, to je loše, jer ne možeš nikad da znaš šta ti misli, a uglavnom ti nikad ne misli dobro. A foliranje je ono što priča, jer sve što priča nije istina. Tvrdim jer znam, nažalost, imao sam priliku da igrom slučaja nekoliko godina budemo jako, da ne kažem bliski, ali smo se družili. Neću objašnjavati zašto.

I kad ste prestali?

Aca: Kada sam čuo šta mi misli i šta priča u mojoj kući, bilo bi glupo da joj se uopšte više obratim. I od tada se više nikad nisam ni obratio, a ni ona nije smela. Izbegavala je susret, kao što sada izbegava jer zna da ću joj prvi put kad je budem sreo svašta reći. Poslednjih mojih godinu dana u "Grandu" ona nije htela da dođe ni na jedno snimanje zato što sam ja bio tu, a dolazila je prethodnih godina u svaku emisiju pošto je to njena kuća.

Saša: Mnogi bi pomislili da ću reći Svetlana Ražnatović, ali neću, složiću se sa Acom.

Jeste li se pokajali zbog nečega što ste izgovorili?

Saša: Ne. Želim da kažem sledeću stvar, pošto ja uvek istinu govorim. Nikada ničiju decu nisam pominjao, nikada ničije žene nisam pominjao, nikada nisam dozvolio ni svojoj deci da se druže sa ljudima sa estrade. Nikada se nisu sparivali sa ljudima sa estrade i meni je zbog toga najviše drago i čak ima, znaš, i ovaj Popović koji treba da odgovara pred zakonom i koji beži od organa pravosuđa Hrvatske i istražnih organa, da se odmah razumemo. Ničiju decu, pa ni njegovu nisam pominjao. To su laži.

