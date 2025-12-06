Slušaj vest

Džej Ramadanovski preminuo je pre tačno pet godina i ostavio iza sebe neutešnu porodicu, prijatelje, ali i svoju vernu publiku.

Danas se najbliža familija zajedno sa prijateljima okupila na grobu legendarnog pevača, a Marija Ramadanovski je za domaće medije govorila o nenadoknadivom gubitku.

Andrijana sama na groblju

Pre svih, na pevačevom grobu pojavila se Andrijana Tomanić, velika ljubav Džeja Ramadanovskog koja je sa njim bila do poslednjeg trenutka.

Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju sa groblja i napisala emotivnu poruku:

- Punih 5 godina... Nedostaješ.

Prekinula kontakt sa porodicom Džeja

Marija Ramadanovski prilikom izjave za domaće medije otkrila je zašto Andrijana nije sa njima na pomenu i priznala da su prekinule svaki kontakt.

- Andrijana je sigurno bila pre nas. Nismo u kontaktu, razlozi su privatni i ne želim da komentarišem.

5 godina bez Džeja, pomen legendarnom pevaču

Nisu se odvajali

Andrijana Tomanić se nikad nije odvajala od Džeja, pratila ga je poslovno, ali i prilikom privatnih druženja, i ona ga je našla mrtvog u stanu kad se vratila iz prodavnice. Podsetimo, s njom je tada bila i njihova spremačica Dara.

Ona je pevaču bila podrška i pomoć, svoj život je podredila njemu, a koliko mu je bila predana svedoči i njegov kum i najbliži saradnik Zoran Jagodić Rule.

Andrijana Tomanić i Džej

- Svi znaju za Andrijanu. Ta žena je čudo. Ona je njemu bila i leva i desna ruka. Ja ga poznajem 25 godina, a oni su poslednjih 20 živeli zajedno. Ona je, kako je to voleo da kaže, njegova bela žena. Želeo je da napiše knjigu koja bi se zvala baš tako, „Bela žena“. Svi su znali - kad ne mogu da dobiju Džeja, zovi Andrijanu ili Ruleta. Ona je sjajna, ona je neko ko mnogo voli Džeja. O svom odnosu nikad nisu pričali, ali to se znalo. Doduše, niko ih nije ni pitao o tome - govorio je svojevremeno Rule za Kurir.

Vreme ne leči sve

Andrijana se prethodnog dana oglasila za domaće medije i otkrila koliko joj nedostaje Ramadanovski.

- Vreme prođe, ali ne leči sve. Nedostaje mi njegova duhovitost, spontanost, znao je uvek da me nasmeje, da me psihički podigne. Mama mi je umrla pre šest meseci, oboje mi jako fale, značilo bi mi da je on uz mene u ovim teškim momentima. Zajedno smo uvek pili kafu, ali nikad u kući, nego tu u kafiću na Dorćolu, gledali filmove... Ma sve mi nedostaje. Vreme ne leči, ostaju recke na srcu, ostaju rane, jako je teško. Cela ova godina mi je teška. Odem tako na groblje pa se ispričam sa njim, izjadam mu se, kažem mu sve što mi je na duši, pa mi bude lakše. Kada sam izgubila majku, sve sam mu ispričala - ispričala je Andrija Tomanić za Informer.

