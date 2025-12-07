Slušaj vest

Mina Kostić pojavila se na Novom groblju na petogodišnjem pomenu legendarnom pevaču, Džeju Ramadanovskom.
Mina je jedina pevačica koja je došla, a pored nje na Novom groblju bila je Džejeva porodica, kum Rule, Mića Sovtić i Acko Nezirović.

"Ne znam stvarno zašto nikog od kolega nema"

Nakon održanog pomena, Mina je otkrila da joj je čudno da kolege ne dolaze na pevačev grob:

– Mislila sam da neću moći da dođem na groblje, jer mi nije bilo dobro, ali ja sam uvek tu kad mogu. Uvek ga se setim, pevam njegove pesme, i njemu dugujem mnogo toga. Ja sam radila u njegovom klubu pre nego što sam snimila ploču, i kada sam snimila mi smo stalno radili zajedno. Moram da kažem da sam u kontaktu sa njegovom porodicom. Mariju sam podržala kada je presnimila njegove pesme. Ne znam stvarno zašto nikog od kolega nema, nemam pojma, ja sam uvek tu. Jako sam srećna što je takva osoba bila deo mog života, što mogu da kažem da sam ga poznavala – izjavila je Mina, pa prepričala zanimljivu anegdotu:

5 godina bez Džeja, pomen legendarnom pevaču Foto: Antonio Ahel/ATAImages

– Pa, ne bih sad baš sve i otkrivala, ali ono što pamtim… Kad sam izbacila spot za pesmu „Moj Lepi“. Ja sam sada i bleda, jer mi nije uopšte dobro, ali tada… On me je zvao i kaže: „Šta si ovo uradila, ceo grad priča o tebi“ – nasmejala se Mina.

Marija Ramadanovski prekinula kontakt sa Andrijanom

dzej.jpg
Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Marija Ramadanovski prilikom izjave za domaće medije na pomenu svog oca otkrila je zašto Andrijana nije sa njima i priznala da su prekinule svaki kontakt.

- Andrijana je sigurno bila pre nas. Nismo u kontaktu, razlozi su privatni i ne želim da komentarišem.

Kurir/Pink.rs

 Ovako se Dorćol oprostio od Džeja:

